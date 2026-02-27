El presidente del IGP , explicó que el comportamiento del suelo fue clave. La energía liberada provocó un impacto fuerte, diferente a movimientos con epicentros marinos.

Temblor 5.0 en Lima tuvo algo inusual: presidente del IGP explica qué lo hizo diferente | Composición: Wapa Captura de pantalla Andina

El sismo de magnitud 5.0 que remeció Lima sorprendió a miles de ciudadanos por la intensidad con la que se sintió en distintos distritos. Aunque no fue de gran magnitud, la percepción fue más brusca que en otros temblores recientes. La ubicación del epicentro y la forma en que se liberó la energía marcaron la diferencia. ¿Qué factores explican que el movimiento se sintiera tan fuerte en la capital?

¿Por qué el sismo de magnitud 5.0 se sintió tan fuerte en Lima?

El temblor de magnitud 5.0 registrado a las 6:21 p. m., con epicentro frente a la costa de Chilca, generó una sacudida intensa en varios distritos de la capital. Para muchos ciudadanos, la sensación fue distinta a la de otros movimientos recientes.

El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó en diálogo con Canal N que la clave estuvo en la ubicación del epicentro, prácticamente bajo la región Lima, lo que provocó un comportamiento diferente del suelo.

“Lo que diferencia a este sismo de otros es que ha ocurrido casi, casi debajo de la región Lima. Por lo tanto, el sacudimiento ha sido casi vertical”, explicó durante la conversación con Canal N.

El especialista precisó que cuando la energía se libera desde una zona cercana y bajo el territorio continental, el desplazamiento se percibe de abajo hacia arriba. “La fuerza ha venido de abajo hacia arriba y prácticamente nos ha levantado”, afirmó, al detallar que este tipo de impacto genera mayor sobresalto que un movimiento lateral.

Asimismo, comparó este evento con aquellos cuyo epicentro se ubica mar adentro. “Si hubiera sido en el mar, el movimiento hubiera sido casi horizontal”, precisó, al explicar que en esos casos la sacudida se siente como un vaivén y no como un impulso vertical.

¿Cuánto duró el movimiento y dónde se sintió con más fuerza?

Sobre la duración del temblor, Tavera indicó que no todos los ciudadanos lo perciben igual. “La percepción del sacudimiento va a depender de dónde me encuentro”, señaló, al recordar que quienes se hallan en edificios altos o sobre suelos blandos suelen experimentar una vibración más prolongada debido a la amplificación de las ondas sísmicas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo fue percibido desde Ancón hasta Mala, concentrándose la mayor intensidad entre Chilca y Lima Metropolitana, donde la cercanía al epicentro incrementó el impacto.

¿Cómo funciona el sistema de alerta sísmica que advirtió sobre el sismo?

El titular del IGP también se refirió al sistema de alerta sísmica, actualmente en fase de prueba, tal como lo anunció semanas atrás el jefe de Instituto Nacional de Defensa Civil. Explicó que el mecanismo opera mediante sensores que detectan el inicio del sismo y calculan el tiempo estimado en que las ondas llegarán a determinadas zonas.

En esta primera etapa, el sistema contempla bocinas instaladas en distintos distritos; posteriormente se prevé la incorporación de notificaciones a teléfonos móviles.

Tavera detalló que uno de los sensores clave se encuentra en la isla Hormigas, a unos 60 kilómetros mar adentro. Según explicó, si un sismo se origina detrás de ese punto, el Callao podría disponer de entre cinco y seis segundos de advertencia, mientras que en la Plaza de Armas el margen sería de entre 12 y 14 segundos. “Cuanto más cerca estoy del sismo, menos tiempo de alerta”, precisó.