El sismo de hoy, viernes 27 de febrero de 2026, se registró al 61 km al SO de Huacho, Huaura - Lima con una profundidad de 43 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP),

Temblor en Perú: magnitud del último sismo de hoy, viernes 27 de febrero. | Composición: Wapa Captura de pantalla Wapa

Temblor en Perú: magnitud del último sismo de hoy, viernes 27 de febrero. | Composición: Wapa Captura de pantalla Wapa

Un sismo de magnitud 3.6 se registró a las 03:30 a. m., a 61 km al SO de Huacho, Huaura - Lima. El temblor de hoy, viernes 27 de febrero de 2026 , tuvo una profundidad de 43 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños. Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?

A continuación, te presentamos la lista actualizada de números de emergencia en Perú: