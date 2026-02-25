Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Restaurante donde comió Adrián Villar con su novia antes del atropello contra Lizeth Marsano rompe su silencio

Restaurante Tanta se pronuncia sobre el caso de Adrián Villar y el fallecimiento de Lizeth Marsano. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Restaurante donde comió Adrián Villar con su novia antes del atropello contra Lizeth Marsano rompe su silencio
    Restaurante donde comió ADRIÁN VILLAR con su NOVIA antes del atropello contra Lizeth Marsano ROMPE su SILENCIO | Créditos: Composición Wapa
    Restaurante donde comió Adrián Villar con su novia antes del atropello contra Lizeth Marsano rompe su silencio

    El caso del atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano continúa en investigación y aún no tiene un desenlace judicial, pero en las últimas horas han surgido nuevos elementos. Como se recuerda, las cámaras de seguridad revelaron que Adrián Villar, señalado como responsable del accidente, se reunió con sus familiares después de embestir a la joven. Ahora, el restaurante Tanta, al que acudió antes del hecho, decidió pronunciarse públicamente.

    Según se conoció, Villar cenó en el reconocido local junto a su pareja, Francesca Montenegro, horas previas al atropello. Incluso, el joven presentó ante las autoridades una boleta con los consumos de esa noche; sin embargo, llamó la atención que el pago figurara bajo el concepto de “influencer”.

    Esta situación generó cuestionamientos en redes sociales, donde varios usuarios criticaron a los establecimientos de la cadena Tanta por no difundir las grabaciones de sus cámaras de seguridad, las cuales podrían aclarar si el conductor había ingerido alcohol antes del accidente. Frente a ello, el restaurante utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar su versión.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Testigo clave de atropello de Lizeth Marzano se pronuncia y revela lo impensado

    “Desde Tanta lamentamos profundamente el fallecimiento de Lizeth Marzano Noguera y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad deportiva ante esta irreparable pérdida”, indicaron inicialmente.

    Posteriormente, la empresa señaló que hasta el momento las autoridades encargadas de la investigación no les han solicitado el acceso a las imágenes de seguridad. “Desde el primer momento hemos estado y seguimos estando a total disposición para brindar toda información que pueda ser requerida en el marco de la investigación”.

    wapa.pe

    Asimismo, precisaron que no han recibido ningún requerimiento formal, aunque reiteraron su disposición a colaborar. “Hasta la fecha no hemos sido contactados por las autoridades, pero reiteramos nuestra absoluta voluntad de colaborar con ellas. Reiteramos nuestra solidaridad con los seres queridos de Lizeth, y reafirmamos nuestro ánimo de colaborar para que los hechos queden esclarecidos”, concluyeron.

    SOBRE EL AUTOR:
    Restaurante donde comió Adrián Villar con su novia antes del atropello contra Lizeth Marsano rompe su silencio
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Testigo clave de atropello de Lizeth Marzano se pronuncia y revela lo impensado

    Novia de Adrián Villar decide terminar su relación públicamente tras ser expuesta en reunión con él a horas de atropellar a Lizeth Marzano

    Excompañera de Marisel Linares, emite contundente mensaje tras imágenes que la incriminan: "Corrupción al más alto nivel"

    Abraham Levy el 'Hombre del Tiempo' hace ALARMANTE predicción: “El Perú va a sufrir por el...”

    Minsa emite guía ante calor extremo en Perú y lanzan ALERTA sobre ‘días mortales’ por lo que se viene

    Lo más vistos en Ocio

    Minedu anuncia bono para docentes y auxiliares desde marzo 2026: paso a paso para saber si te corresponde cobrar

    ATENCIÓN | BCP podría tomar decisión de cerrar cuentas de ahorro si se usan para esto SIN AUTORIZACIÓN

    Hermano de Lizeth Marzano 'EXPLOTA' contra la Policía tras descubrir que visitaron a Adrián Villar y NO LO DETUVIERON: "Ellos sabían dónde estaba"

    Revelan la ruta de huida de Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano: cruzó luces rojas y casi provoca otra tragedia

    Juliana Oxenford increpó contra Marisel Linares tras atropello a campeona de buceo

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;