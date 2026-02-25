Restaurante Tanta se pronuncia sobre el caso de Adrián Villar y el fallecimiento de Lizeth Marsano.

Restaurante donde comió ADRIÁN VILLAR con su NOVIA antes del atropello contra Lizeth Marsano ROMPE su SILENCIO | Créditos: Composición Wapa

El caso del atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano continúa en investigación y aún no tiene un desenlace judicial, pero en las últimas horas han surgido nuevos elementos. Como se recuerda, las cámaras de seguridad revelaron que Adrián Villar, señalado como responsable del accidente, se reunió con sus familiares después de embestir a la joven. Ahora, el restaurante Tanta, al que acudió antes del hecho, decidió pronunciarse públicamente.

Según se conoció, Villar cenó en el reconocido local junto a su pareja, Francesca Montenegro, horas previas al atropello. Incluso, el joven presentó ante las autoridades una boleta con los consumos de esa noche; sin embargo, llamó la atención que el pago figurara bajo el concepto de “influencer”.

Esta situación generó cuestionamientos en redes sociales, donde varios usuarios criticaron a los establecimientos de la cadena Tanta por no difundir las grabaciones de sus cámaras de seguridad, las cuales podrían aclarar si el conductor había ingerido alcohol antes del accidente. Frente a ello, el restaurante utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar su versión.

“Desde Tanta lamentamos profundamente el fallecimiento de Lizeth Marzano Noguera y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad deportiva ante esta irreparable pérdida”, indicaron inicialmente.

Posteriormente, la empresa señaló que hasta el momento las autoridades encargadas de la investigación no les han solicitado el acceso a las imágenes de seguridad. “Desde el primer momento hemos estado y seguimos estando a total disposición para brindar toda información que pueda ser requerida en el marco de la investigación”.