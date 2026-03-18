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SZYA queda sorprendida con el talento de la tiktoker Zully y sueña con grabar un disco juntas

Zully asombró a todos con su gran talento.

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    SZYA queda sorprendida con el talento de la tiktoker Zully y sueña con grabar un disco juntas | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    SZYA queda sorprendida con el talento de la tiktoker Zully y sueña con grabar un disco juntas

    La artista urbana SZYA no escatimó en elogios al referirse a la creadora de contenido peruana Zully, a quien destacó por su autenticidad y proyección, abriendo además la posibilidad de una futura colaboración musical que ya empieza a generar expectativa en redes sociales.

    Durante recientes declaraciones, SZYA confesó que el talento de la joven influencer la tomó por sorpresa, especialmente por su conexión con el público y su capacidad para transmitir naturalidad frente a la cámara.

    “Me sorprendió muchísimo. Zully tiene algo muy especial, una energía que no se puede fingir. Conecta con la gente de una forma muy real”, comentó la cantante.

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    Zully, conocida por su crecimiento en plataformas digitales y su cercanía con el público joven, viene consolidándose como una de las figuras más influyentes del entorno digital en Perú. Su estilo espontáneo y su presencia constante en tendencias la han convertido en una creadora con alto potencial para dar el salto a nuevos formatos, incluida la música.

    En ese contexto, SZYA no descartó trabajar juntas en un proyecto más ambicioso, incluso pensando en una producción musical de mayor alcance.

    “Siento que podría hacer algo muy bonito en la música. Me encantaría que en algún momento podamos grabar no solo una canción, sino un proyecto más grande juntas”, agregó.

    La posible unión entre ambas artistas no solo representaría un junte entre música e influencia digital, sino también una conexión cultural con proyección regional. SZYA, quien viene desarrollando su carrera en Perú con una propuesta que fusiona sonidos urbanos y tropicales, ve en Zully una oportunidad de conectar aún más con nuevas audiencias.

    “Hoy en día los artistas no solo cantan, también cuentan historias y generan comunidad. Zully ya tiene eso ganado”, señaló.

    Tras estas declaraciones, seguidores de ambas no tardaron en reaccionar en redes sociales, donde ya se especula sobre una posible colaboración que podría convertirse en un éxito viral, combinando el alcance digital de Zully con la propuesta musical de SZYA.

    Por ahora, aunque no hay una fecha confirmada, todo indica que este acercamiento podría marcar el inicio de un nuevo proyecto que una lo mejor del mundo digital con la música urbana.

    SOBRE EL AUTOR:
    SZYA queda sorprendida con el talento de la tiktoker Zully y sueña con grabar un disco juntas
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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