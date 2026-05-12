Chola Chabuca agita las polleras por liderar rating: ¿Cuántos puntos hizo el fin de semana?

La Chola Chabuca celebra el éxito de sus programas 'Reventonazo' y 'Sábado Súper Star', líderes en ráting con 9,3 y 8,7 puntos, con los que supera a formatos competidores.

El popular conductor agradeció el apoyo del público y anunció su decisión de dejar "Sábado Súper Star" para preparar un nuevo espectáculo en el circo.

El popular conductor agradeció el apoyo del público y anunció su decisión de dejar "Sábado Súper Star" para preparar un nuevo espectáculo en el circo.

La Chola Chabuca se mostró feliz y agradecida con el público por el respaldo a sus programas 'Reventonazo' y 'Sábado Súper Star', que se consolidaron como los más vistos del fin de semana, con una propuesta de humor sano y entretenimiento para toda la familia.

'Reventonazo' alcanzó los 9,3 puntos de ráting y 'Sábado Súper Star', los 8,7. De esta forma, ambos han duplicado en sintonía a la franquicia 'Yo soy' de Latina y han triplicado a 'JB Noticias', que solo hizo 2,7 puntos de ráting. Asimismo, superaron ampliamente al formato internacional 'La granja vip', que registró 2 puntos.

"Estoy contento, feliz y agradecido porque el público sigue respaldando la propuesta de humor que preparamos cada fin de semana. El Reventonazo sigue siendo líder en su horario y 'Sábado Súper Star' también ha conquistado a los televidentes. Sin embargo, debo de dar un paso al costado con este programa porque debo de empezar a preparar el espectáculo que presentaré este año en el circo", indicó la Chola Chabuca.

En otro momento, Ernesto Pimentel señaló que esta semana serán las últimas funciones de la obra 'Senado', que protagoniza en el teatro La Plaza, y que la dejará para dedicarse por completo a su próximo espectáculo circense.

Por la celebración del Día de la Madre, el elenco de 'Reventonazo' realizó un programa especial con un homenaje a las madres, que fue muy emotivo.

Programa tuvo invitados de lujo

En esta última edición de 'Sábado Súper Star', la Chola Chabuca tuvo como invitadas a la influencer Andrea San Martín y Belén Estévez en un reto extremo con tarántulas y serpientes. Asimismo, Karen Dejo y Angye Zapata se enfrentaron en un reto de sexi dance.