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Cueva se pronuncia sobre imagen con Rosángela Espinoza y sorprende con confesión: "Asumo mis malas decisiones"

Christian Cueva habló en ‘Amor y Fuego’ sobre Rosángela Espinoza, Marisol y Pamela Franco, y afirmó que quiere darle su lugar a la cantante.

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    Christian Cueva no negó, pero practicamente confirmó el vínculo con Rosángela Espinoza. | Composición Wapa
    Cueva se pronuncia sobre imagen con Rosángela Espinoza y sorprende con confesión: "Asumo mis malas decisiones"

    Christian Cueva se sentó frente a Rodrigo González y Gigi Mitre en 'Amor y Fuego' y respondió varias de las preguntas que durante meses habían quedado en el aire. Uno de los momentos más comentados llegó cuando el futbolista fue consultado por una antigua fotografía junto a Rosángela Espinoza, conocida popularmente como la 'chica selfie'.

    En la imagen mencionada durante la entrevista, Rosángela aparece usando una camiseta del Sao Paulo, club donde jugó el popular 'Aladino'. La postal volvió a generar curiosidad por los rumores que en su momento rodearon al deportista y a la chica reality.

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    Rodrigo González le preguntó directamente por esa fotografía, pero Cueva prefirió marcar distancia y evitó dar detalles sobre terceras personas. “Asumo mis malas decisiones. De tercera personas no voy a hablar”, dijo de manera contundente, sin confirmar ni negar algún vínculo.

    Durante la conversación, el futbolista también fue consultado por Marisol, la 'Faraona de la cumbia', con quien en algún momento se especuló sobre una posible cercanía. Cueva descartó cualquier romance y aseguró que entre ambos solo existió una relación de amistad. “Nunca tuve nada con la señora, siempre fue un tema de amistad”, manifestó.

    Christian Cueva afirma que quiere darle el lugar que merece a Pamela Franco

    La entrevista también tocó uno de los temas más sensibles para Christian Cueva: su relación con Pamela Franco. Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron qué podía hacer para darle tranquilidad a la cantante, considerando los episodios mediáticos y los rumores de romance que han marcado su vida personal.

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    Ante ello, el futbolista aseguró que tiene claridad sobre lo que siente y que su intención es actuar de una manera distinta en esta nueva etapa. “Estoy muy seguro de mis sentimientos, que no quede duda; pero si quiero hacer las cosas correctamente, dándome mi lugar y también darle el lugar que merece Pamela Franco”, manifestó Christian Cueva.

    Con esta declaración, Cueva dejó entrever que busca consolidar su relación con Pamela Franco lejos de nuevas polémicas. Sin embargo, sus respuestas sobre el pasado siguieron generando comentarios, especialmente por su decisión de no referirse directamente a Rosángela Espinoza.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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