Darinka Ramírez expresó su desacuerdo ante la intención de Jefferson Farfán de reducir la pensión alimentaria de su hija, y respondió a comentarios de Rodrigo González y Gigi Mitre .

Darinka Ramírez crítica a Jefferson Farfán por reducir la pensión de su hija. | Composición Wapa

Darinka Ramírez crítica a Jefferson Farfán por reducir la pensión de su hija. | Composición Wapa

La controversia entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán sigue generando titulares. En esta ocasión, Ramírez, madre de la hija menor del exfutbolista, mostró su desacuerdo con la intención de reducir la pensión de alimentos, señalando que el actual monto es insuficiente para cubrir los gastos de su hija.

Ramírez manifestó su preocupación al conocer que Farfán busca disminuir el pago de S/7.000 a S/4.200. Esta solicitud le resulta desconcertante dado el alto nivel de vida que el exjugador muestra en público.

“Todos conocen el tipo de vida que él lleva, el lujo que se permite. Sin embargo, que quiera bajar la pensión a su hija y no brindarle lo que merece, me parece inaceptable”, comentó Ramírez.

La influencer reiteró que los fondos para la manutención son exclusivos para el bienestar de su hija.

“Si realmente ama a su hija, como expone en redes sociales, ¿por qué reducir la cantidad? Esa pensión es para ella, ni siquiera cubre todas sus necesidades”, destacó.

Darinka critica reducción de pensión de Farfán.

Abogado de Darinka confirma apelación de Farfán

En el contexto de esta disputa legal, el abogado Wilmer Arica informó que solicitaron agilizar la audiencia judicial. También confirmó que Jefferson Farfán presentó una apelación para alterar el monto actual.

“La defensa de Jefferson ha apelado, alegando que solo puede pagar 4,200”, dijo el abogado de Darinka Ramírez.

Respuesta contundente de Darinka a Rodrigo González y Gigi Mitre

Por otro lado, Darinka Ramírez también mostró su descontento con comentarios del programa 'Amor y Fuego'. Rodrigo González y Gigi Mitre insinuaron que estaba utilizando a su hija para enviar indirectas a Farfán.

Los comentarios surgieron tras una sesión fotográfica con su pareja Sebastián Gonzáles Guevara y la hija menor de Farfán.

“Debe causar molestia a Jefferson Farfán, ya que busca la tenencia de la niña que aparece con otro hombre y ella afirma que padre es quien cría”, mencionó Gigi Mitre.

En tanto, Rodrigo González cuestionó el papel de Ramírez y expresó preocupación por la exposición mediática de la menor.

“Es preocupante que ella maneje la situación así. Ella es la responsable de su hija, es la madre”, afirmó.

Tras escuchar estas palabras, Darinka respondió desde sus redes sociales, desmintiendo usar a su hija para afectar al exfutbolista.