Al regresar a Perú, Alejandra Baigorria compartió detalles sobre su relación con Said Palao tras el escándalo en Argentina.

    Alejandra Baigorria marca distancia y habla del estado real de su relación con Said Palao
    Alejandra Baigorria, tras su regreso a Perú desde Europa y Asia, fue abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego' para hablar sobre su reciente proximidad con Said Palao, luego de la controversia que enfrentó el exchico reality en Argentina. La conocida como 'Gringa de Gamarra' sorprendió con sus declaraciones sobre su vida amorosa, dejando claro que no apoya las acciones del guerrero.

    Alejandra Baigorria habla abiertamente de su relación con Said Palao

    La empresaria evitó entrar en detalles sobre su relación actual y comentó que prefiere no hacer comentarios públicos sobre su matrimonio, dado cómo suelen reaccionar las personas ante sus palabras.

    “No diré nada porque, diga lo que diga, siempre se toma igual. Por eso, prefiero no hablar”, mencionó al inicio, eligiendo no revelar su decisión sobre perdonar a su esposo.

    A pesar de haberse mostrado junto a Said Palao durante su viaje, Alejandra Baigorria dejó claro que no está justificando las acciones del exchico reality tras el incidente en el yate.

    “No, nunca, nunca. No hay justificación, simplemente yo he mencionado lo que pasó y así queda, nada más”, afirmó.

    ¿Alejandra Baigorria ha perdonado a Said Palao?

    Al ser preguntada directamente si había decidido perdonar a su esposo, la popular 'Gringa de Gamarra' no dio una respuesta clara, reiterando que su vida privada permanecerá ajena al público.

    “Es algo que mantendré en privado porque, la verdad, es un poco agotador, ¿no?”, precisó.

    Finalmente, Alejandra insinuó que toda la polémica en torno a Said Palao ha afectado no solo su paz personal, sino también varios aspectos de su entorno profesional y familiar, motivo por el cual opta por manejar el asunto con total discreción.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

