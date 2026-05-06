Alejandra Baigorria multiplica por cero su aniversario con Said Palao: “Las fechas no son relevantes”

Alejandra Baigorria comenta sobre su primer año con Said Palao , restando importancia a las fechas y manteniendo su vida privada en reserva, tras una reciente crisis en su relación.

Alejandra Baigorria regresó a Lima el martes 5 de mayo por la noche, siendo recibida por las cámaras de Latina. La empresaria no pudo evitar preguntas sobre su relación con Said Palao, quien ha sido criticado por asistir a una polémica despedida de soltero en Argentina donde ocurrieron infidelidades.

Al llegar a Perú, Alejandra Baigorria fue interrogada respecto a su primer aniversario de matrimonio con Said y sobre su decisión de no felicitarlo públicamente, aunque días antes, en un evento en España, le agradeció por su apoyo.

Alejandra Baigorria: “Las fechas no son relevantes”

En declaraciones a 'Arriba mi gente', Alejandra discutió su aniversario con Said Palao. Sus comentarios han generado incertidumbre, ya que su respuesta restó importancia a la dedicatoria de Palao en redes sociales, optando ella por permanecer en silencio.

“Para mí, las fechas no son relevantes. ¡Manténganse tranquilos!”, declaró Alejandra Baigorria, agregando que no desea hablar de su vida personal. “Chicos, por ahora prefiero no comentar. Independientemente de lo que diga, siempre se percibe de la misma manera. Nunca me creerán, así que elijo permanecer en silencio”, señaló.

Alejandra Baigorria, dejando claro que no intenta justificar a Said Palao, reafirmó su deseo de convertirse en madre, pese a las dificultades en su matrimonio. “Todo está bien, sigo siendo la mujer de la fertilidad. ¡No te preocupes! Tengo tiempo de sobra”, comentó al reportero.