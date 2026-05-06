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Paloma Fiuza revela dónde vive tras rumores ROMANCE con Mario Hart: "Mi hogar es..."

Paloma Fiuza se convierte en tema central en redes siguiendo rumores de romance con Mario Hart, impulsados por un comentario de Israel Dreyfus en un pódcast.

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    Paloma Fiuza revela dónde vive tras rumores ROMANCE con Mario Hart: "Mi hogar es..."
    Paloma Fiuza rompe su silencio tras insinuaciones de romance con Mario Hart. | Composición Wapa
    Paloma Fiuza revela dónde vive tras rumores ROMANCE con Mario Hart: "Mi hogar es..."

    La brasileña Paloma Fiuza ha vuelto a ser foco de atención en redes sociales debido a las especulaciones que la relacionan con Mario Hart. Estas suposiciones se intensificaron tras un comentario de Israel Dreyfus en un pódcast, sugiriendo un posible vínculo entre ambos, mientras que el piloto aún no confirma la continuidad de su relación con Korina Rivadeneira.

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    Paloma Fiuza comparte un mensaje inesperado frente a rumores de relación con Mario Hart

    En este contexto, la exconcursante de reality difundió algunas historias que captaron rápidamente la atención. Aunque no abordó directamente los rumores, sus publicaciones reflejaron su estado emocional actual. En una de ellas, expresó en portugués: "Muy agradecida, increíblemente agradecida, increíblemente bendecida!" y añadió un corazón blanco.

    Paloma Fiuza expresa sus pensamientos tras rumores de romance con Mario Hart
    Paloma Fiuza expresa sus pensamientos tras rumores de romance con Mario Hart

    Pero fue otro mensaje el que incrementó aún más la curiosidad, especialmente por las recientes conjeturas sobre una posible mudanza de Mario Hart a Punta Hermosa. En fotografías donde se la ve en un aeropuerto, con maletas y en áreas de espera, Fiuza dejó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta sobre su ubicación: "¡Mi hogar es el mundo!".

    A través de este mensaje, Fiuza podría estar sugiriendo que no reside de forma fija en un solo lugar, debido a su constante movilidad entre diversos destinos. A pesar de las versiones que la vinculan con el piloto, la influencer prefiere no hacer declaraciones directas y mantiene un completo hermetismo sobre la controversia.

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    Korina Rivadeneira responde a rumores sobre mudanza de Mario Hart

    Cuestionada por la prensa respecto a los rumores que afirman que Mario Hart vive en Punta Hermosa, Korina Rivadeneira se mostró sorprendida y descartó esa teoría. “¿En Punta Hermosa?, no, allá viven nuestros amigos, no Mario”, afirmó categóricamente.

    La modelo decidió no profundizar en detalles sobre su situación amorosa; sin embargo, aseguró que mantiene el contacto con el piloto. “Estamos muy bien y, de hecho, hablamos antes de venir; él iba a venir, pero yo he venido solo con los niños”, declaró.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paloma Fiuza revela dónde vive tras rumores ROMANCE con Mario Hart: "Mi hogar es..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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