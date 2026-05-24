Tania Ríos , la primera esposa de Christian Domínguez , contactó a Q' Bochinche y negó explícitamente haber pedido dinero para el divorcio. Además, compartió una revelación crucial. ¿Siguen casados mientras se aproxima la boda civil del cantante con Karla Tarazona?

Tania Ríos, la primera esposa de Christian Domínguez, reapareció tras años lejos del ojo público para hablar en Q’ Bochinche. Destacándose como la única a quien el cantante no engañó, Ríos sorprendió con sus declaraciones sobre su ruptura, negando haber pedido dinero o desaparecer para evitar el divorcio. ¿Qué dijo sobre su separación, mientras que Domínguez se prepara para una nueva boda civil con Karla Tarazona?

Tania Ríos niega firma de divorcio con Christian Domínguez antes de su boda con Karla Tarazona

Tania Ríos reapareció a raíz del anuncio de matrimonio civil de Christian Domínguez con Karla Tarazona, desmintiendo los rumores sobre su divorcio.

Reveló que el motivo de la ruptura no fue infidelidad y detalló que su matrimonio, que terminó en 2004, tardó hasta 2022 en formalizarse por completo, justo cuando él planeaba casarse con Pamela Franco.

Contrario a lo que se pensaba, Ríos aclaró que no obstaculizó el proceso de divorcio, aun cuando se distanció del cantante. Conserva lazos con su familia, quienes le hubieran informado si había inconvenientes. Durante años, algunos la culparon de que él no pudiera casarse legalmente.

“¿Tuviste contacto con Christian Domínguez luego del divorcio o solo fue una cuestión legal? Nunca firmé nada, siempre me entero por ustedes de lo que sucede allá”, expresó, dejando perplejos a los anfitriones, dada la incertidumbre sobre cómo se manejó legalmente su divorcio mencionado en el anuncio matrimonial del cantante.

Negó haberse rehusado a concluir su matrimonio, lo cual fue considerado por algunos como una justificación para que Domínguez evitara casarse con otra persona oficialmente. Sorprendió al desearle éxito en su futuro enlace con Karla Tarazona, aunque lamentó la relación distante que tiene con su hija Melanie Martínez, recuerdos de su deseo original de tener una familia unida.