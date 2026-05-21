Melanie SE BURLA de Karla Tarazona tras anunciarse su boda con Christian Domínguez: "Por fin se le hizo"

Melanie Martínez opinó sobre la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona, ironizó sobre la pareja y recordó el historial amoroso del cumbiambero.

Melanie Martínez no pudo con su genio y habló de la próxima boda de Christian y Karla. | Composición Wapa

Melanie Martínez no pudo con su genio y habló de la próxima boda de Christian y Karla. | Composición Wapa

La próxima boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona sigue provocando reacciones en la farándula peruana. Esta vez, quien decidió opinar sin filtros fue Melanie Martínez, expareja del cantante, durante una comunicación con 'América Hoy'.

La artista no solo comentó el anuncio del matrimonio, sino que también lanzó fuertes frases sobre la relación de ambos. Según su punto de vista, Karla habría buscado durante mucho tiempo formalizar su vínculo con el líder de Gran Orquesta Internacional.

"Esa es la ha sido la mayor aspiración de ella creo toda la vida. Más bien lo que deberían hacer es dejar de denunciar, para que ahorren esa platita ya y se vayan de luna de miel, sean felices, se merecen el uno al otro", indicó Melanie Martínez sobre la futura boda de la pareja.

La cantante también recurrió a la ironía para referirse al esperado enlace civil entre Christian y Karla. "Reina, gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. Por fin se le hizo la Tarazona. Debe estar feliz. Está bien, sean felices y coman perdices. Ellos están hechos el uno para el otro", expresó.

Sus declaraciones no tardaron en generar comentarios, especialmente porque Melanie recordó los conflictos públicos y denuncias que en el pasado rodearon a la pareja. Mientras Christian y Karla se preparan para su matrimonio, las opiniones de sus exparejas continúan alimentando la polémica.

Melanie Martínez se burló de los pedidos de matrimonio de Christian Domínguez

Durante la misma conversación, Melanie Martínez también apuntó contra el historial sentimental de Christian Domínguez. La cantante aseguró que el cumbiambero suele repetir gestos románticos con sus parejas y se burló de sus anteriores pedidos de matrimonio.

"Pero si él le pide matrimonio a todas con las que está, si te acuerdas, ahí saca los videos para que te des cuenta. A todas les canta la misma canción, a todas les pide matrimonio", comentó la cantante al referirse al cumbiambero.

Melanie también recordó su propia historia con Christian y explicó por qué, pese a haber tenido una ceremonia con él, el matrimonio civil no llegó a concretarse legalmente.

"Con ninguna se pudo casar. Bueno, porque estaba casado con Tania, pues no, incluso conmigo se casó religioso, civil, pero válido, el civil no fue. Ahora que ya por fin se divorció, obviamente ya no tiene excusa, ¿no?", manifestó.