Investigan extraña muerte de familia tras consumir sandía: esto hallaron las autoridades

El enigmático deceso de una familia luego de comer sandía conmociona a India: investigaciones revelan la causa de la tragedia. Descubre AQUÍ los pormenores.

Una familia en Mumbai, en la India, perdió la vida tras ingerir una sandía contaminada, generando alarma mundial y múltiples preguntas sobre cómo una fruta aparentemente inocua se convirtió en un agente mortal.

Este incidente, ya bajo la lupa de las autoridades sanitarias y de la Policía, ha sido relacionado con la presencia de un veneno potente. Las investigaciones evalúan si fue un accidente doméstico, negligencia o un posible acto criminal.

Familia fallece tras consumir una sandía con veneno mortal

El suceso ocurrió el 25 de abril en el barrio de Pydhonie, en Mumbai, donde Abdullah Dokadia, su esposa Nasreen, y sus hijas Ayesha y Zainab comieron sandía de postre después de cenar.

Horas más tarde, experimentaron severos vómitos y diarrea intensa, lo que requirió su traslado urgente a un hospital. A pesar del tratamiento médico, los cuatro murieron. Este caso ha sido clasificado como una de las muertes más impactantes reciente en India, manteniendo a las autoridades locales en estado de alerta.

Autoridades confirman la causa del fallecimiento de la familia

Las pruebas forenses encontraron fosfuro de zinc, un químico usado como raticida, tanto en la sandía consumida como en los órganos de las víctimas. Este compuesto libera gas fosfina en el organismo, impidiendo que las células respiren oxígeno y causando fallos multiorgánicos.

Según el doctor Bhushan Rokade, el químico actúa rápidamente y es altamente letal. Este descubrimiento refuerza la teoría de una contaminación directa en la fruta, aunque aún no se ha determinado el origen preciso del veneno.

Investigación por sandía contaminada causa preocupación en Mumbai