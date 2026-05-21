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Investigan extraña muerte de familia tras consumir sandía: esto hallaron las autoridades

El enigmático deceso de una familia luego de comer sandía conmociona a India: investigaciones revelan la causa de la tragedia. Descubre AQUÍ los pormenores.

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    Investigan extraña muerte de familia tras consumir sandía: esto hallaron las autoridades
    Misteriosa muerte de una familia tras comer una sandía. | Composición El Popular
    Investigan extraña muerte de familia tras consumir sandía: esto hallaron las autoridades

    Una familia en Mumbai, en la India, perdió la vida tras ingerir una sandía contaminada, generando alarma mundial y múltiples preguntas sobre cómo una fruta aparentemente inocua se convirtió en un agente mortal.

    Este incidente, ya bajo la lupa de las autoridades sanitarias y de la Policía, ha sido relacionado con la presencia de un veneno potente. Las investigaciones evalúan si fue un accidente doméstico, negligencia o un posible acto criminal.

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    Familia fallece tras consumir una sandía con veneno mortal

    El suceso ocurrió el 25 de abril en el barrio de Pydhonie, en Mumbai, donde Abdullah Dokadia, su esposa Nasreen, y sus hijas Ayesha y Zainab comieron sandía de postre después de cenar.

    Horas más tarde, experimentaron severos vómitos y diarrea intensa, lo que requirió su traslado urgente a un hospital. A pesar del tratamiento médico, los cuatro murieron. Este caso ha sido clasificado como una de las muertes más impactantes reciente en India, manteniendo a las autoridades locales en estado de alerta.

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    Autoridades confirman la causa del fallecimiento de la familia

    Las pruebas forenses encontraron fosfuro de zinc, un químico usado como raticida, tanto en la sandía consumida como en los órganos de las víctimas. Este compuesto libera gas fosfina en el organismo, impidiendo que las células respiren oxígeno y causando fallos multiorgánicos.

    Según el doctor Bhushan Rokade, el químico actúa rápidamente y es altamente letal. Este descubrimiento refuerza la teoría de una contaminación directa en la fruta, aunque aún no se ha determinado el origen preciso del veneno.

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    Investigación por sandía contaminada causa preocupación en Mumbai

    La Policía de Mumbai sigue indagando cómo llegó el veneno a la fruta, sin descartar hipótesis como accidente, suicidio o crimen. Se reportaron problemas de roedores en el área donde residía la familia, sugiriendo el uso de raticidas. Sin embargo, no se encontraron restos de contaminación en otros alimentos de la casa. Este caso ha causado temor entre los consumidores y una disminución en las ventas de sandía en los mercados locales. Las autoridades continúan sus investigaciones para aclarar el origen del trágico suceso.

    SOBRE EL AUTOR:
    Investigan extraña muerte de familia tras consumir sandía: esto hallaron las autoridades
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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