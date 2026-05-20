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Fallece hombre tras accidente en escaleras mecánicas del metro: se revelan los detalles

Un carpintero y padre de dos hijos perdió la vida en una escalera mecánica del metro de Massachusetts. Unas imágenes renovaron el interés en el caso.

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    Fallece hombre tras accidente en escaleras mecánicas del metro: se revelan los detalles
    Hombre fallece tras accidente en escaleras eléctricas del metro: se conoce cómo ocurrió | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Fallece hombre tras accidente en escaleras mecánicas del metro: se revelan los detalles

    El fallecimiento de Steven McCluskey, un carpintero con dos hijos, el 27 de febrero de 2026 tras un accidente en las escaleras mecánicas del metro de Boston, ha vuelto a causar consternación. Recientemente, imágenes de vigilancia proporcionadas por las autoridades ofrecen una visión de cómo se desarrollaron los hechos y muestran que varios pasajeros no detuvieron su marcha para asistirlo, lo que generó otra vez debate en torno a lo sucedido.

    Detalles del accidente mortal en el metro de Boston

    Las cámaras de seguridad en la estación Davis, en Somerville, captaron los instantes previos a la tragedia, que ocurrió cerca de las 5.00 a. m. En el material visual se observa a Steven McCluskey, de 40 años, mientras desciende por la escalera mecánica, momento en el que aparentemente pierde el equilibrio y cae. Una de sus prendas se enreda en el mecanismo, lo que impide que pueda liberarse por sí solo.

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    Las imágenes también muestran que algunos pasajeros pasaron cerca de Steven mientras él aún estaba consciente, sin intervenir ni notificar a los servicios de emergencia. Pasaron más de 20 minutos antes de que un trabajador pudiera detener la escalera.

    A pesar de que los paramédicos llegaron rápidamente e intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, ya no presentaba signos vitales. La difusión del material ha provocado una ola de indignación en redes sociales, donde muchos critican la indiferencia de los testigos y la tardanza en la respuesta de auxilio.

    La familia de la víctima exige respuestas tras el incidente en el metro

    Shannon Flaherty, hermana de Steven, explicó que él había estado lidiando con problemas de adicción en años recientes, pero siempre trató de mantenerse cerca de su familia. Sus seres queridos recuerdan que ser padre de dos hijos era una de sus mayores alegrías.

    A raíz del suceso, las autoridades del transporte aseguraron que se trató de un accidente y subrayaron que las escaleras mecánicas cuentan con botones de emergencia. Sin embargo, la familia pide claridad sobre el caso y señala posibles deficiencias en la respuesta, mientras la Fiscalía de Middlesex continúa las investigaciones sobre la muerte.

    SOBRE EL AUTOR:
    Fallece hombre tras accidente en escaleras mecánicas del metro: se revelan los detalles
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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