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Fallece querido ex chico reality a los 35 años y su exnovia se quiebra al enterarse: “El corazón roto”

El equipo del exchico reality confirmó su fallecimiento. Hasta ahora, no se han revelado las causas de su inesperada partida.

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    Fallece querido ex chico reality a los 35 años y su exnovia se quiebra al enterarse: “El corazón roto”
    Muere querida estrella de la televisión a los 35 años: su exnovia lo despide.
    Fallece querido ex chico reality a los 35 años y su exnovia se quiebra al enterarse: “El corazón roto”

    El exchico reality Konrad Bien-Stephen, recordado por su participación en 'The Bachelorette Australia', falleció a los 35 años el lunes 30 de marzo. La noticia fue confirmada por su equipo a través de un comunicado, aunque no se brindaron detalles sobre las causas de su muerte. Su partida ha generado conmoción entre seguidores y figuras del espectáculo, quienes lo recuerdan por su carisma y presencia en televisión.

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    Konrad Bien-Stephen, ex chico reality falleció a los 35 años

    El equipo del exchico reality difundió un comunicado, replicado por Variety Australia, donde confirmó que su fallecimiento ocurrió días atrás. Además, pidió comprensión y respeto por la privacidad de sus familiares, quienes atraviesan un momento complicado.

    “Es con profunda tristeza que compartimos la noticia del fallecimiento de Konrad Bien-Stephen. (…) Pedimos que respeten la privacidad de su familia durante este momento increíblemente difícil. Nuestros pensamientos están con todos los que lo amaron", se lee en el comunicado.

    Exnovia de chico reality se pronuncia tras su fallecimiento

    Luego de conocerse la noticia, su expareja Abbie Chatfield expresó su pesar a través de Instagram, donde dedicó un emotivo mensaje.

    "Obviamente, este es un momento increíblemente difícil y extraño para mí, y estoy devastada por Konrad, sus amigos y su familia. Y también estoy con el corazón roto. Aunque no hemos hablado durante años, esto sigue siendo increíblemente difícil. (…) Konrad era un hombre tan amable y una persona dulce para todos. Un hombre muy cariñoso que merecía vivir una vida muy, muy larga. Estoy tan destrozada de que no pueda hacerlo", escribió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Fallece querido ex chico reality a los 35 años y su exnovia se quiebra al enterarse: “El corazón roto”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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