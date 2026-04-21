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Exchica reality se convierte en madre por primera vez tras superar una complicada enfermedad: así presentó a su bebé

La exchica reality dejó la fama en Perú para iniciar una nueva vida en México junto a su pareja y ahora celebra su maternidad tras superar una difícil enfermedad.

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    Exchica reality se convierte en madre por primera vez tras superar una complicada enfermedad: así presentó a su bebé
    Darlene Rosas, exchica reality en Perú, se convierte en madre por primera vez tras superar una complicada enfermedad. | Composición Wapa | Instagram
    Exchica reality se convierte en madre por primera vez tras superar una complicada enfermedad: así presentó a su bebé

    La exmodelo Darlene Rosas, recordada por su paso por realities como 'Combate' y 'Bienvenida la tarde', se ganó el cariño del público por su energía y actitud positiva. A sus 34 años, la exchica reality ha cumplido uno de sus mayores sueños: convertirse en madre por primera vez, luego de superar la endometriosis. La también excandidata al Miss Perú Universo dio a luz en México, donde vive desde 2018 junto a su pareja, Ricardo Oviedo.

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    Darlene Rosas se convierte por primera vez en mamá

    Darlene Rosas reveló en diciembre pasado que tenía cinco meses de embarazo, tras superar la endometriosis, enfermedad que le causaba intensos dolores. Luego de una compleja cirugía que permitió preservar sus ovarios y trompas, aunque implicó la extirpación del apéndice, logró recuperarse y cumplir su sueño de convertirse en madre por primera vez.

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    El esperado momento llegó el último fin de semana, cuando la exintegrante de 'Combate' dio a luz en México, país donde reside. Estuvo acompañada por su pareja, Ricardo Oviedo, quien compartió la noticia en sus historias de Instagram con una tierna imagen sosteniendo la mano de la recién nacida.

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    Darlene Rosas comparte su último post antes de dar a luz

    Hasta ahora, Darlene Rosas no se ha pronunciado públicamente tras el nacimiento de su hija, ya que estaría enfocada en su proceso de recuperación. No obstante, semanas antes, la modelo dedicó un emotivo mensaje a su pareja en la etapa final de su embarazo.

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    "Quizá sea nuestro último fin de semana solos tú y yo por un buen tiempo (...) Amo con toda mi alma la hermosa etapa que se nos viene, pero no quiero olvidarme de esta que también la amé. Eres el mejor compañero que Dios me pudo dar y me emociona cada etapa a tu lado. Lo quiero todo contigo. Te amo con toda mi alma", escribió la exCombate.

    SOBRE EL AUTOR:
    Exchica reality se convierte en madre por primera vez tras superar una complicada enfermedad: así presentó a su bebé
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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