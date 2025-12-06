La influencer peruana y ex chica reality reapareció tras meses de ausencia, sorprendiendo a sus seguidores al mostrar su avanzado embarazo junto a su pareja.

Darlene Rosas, modelo peruana, influencer y ex participante de los realities ‘Combate’ y 'Bienvenida la Tarde', sorprendió a sus seguidores tras reaparecer en redes después de un largo periodo de ausencia. Radicada en el extranjero y dedicada al mundo de la moda y la belleza, decidió compartir un momento único junto a su pareja: su avanzado embarazo.

A través de su cuenta de TikTok, Darlene publicó un emotivo video mostrando todo el proceso, desde enterarse de la noticia hasta escuchar los latidos de su bebé, emocionando profundamente a sus seguidores.

Darlene Rosas aparece en redes y sorprende al anunciar su embarazo

Con un emotivo video, la modelo reapareció en redes tras cinco meses sin publicar en TikTok. El viernes 5 de diciembre sorprendió a todos sus seguidores, quienes la recuerdan desde sus inicios en el programa 'Combate'. Con una tierna descripción, decidió compartir su proceso de embarazo.

"La razón de mi ausencia en redes: algo hermoso que hemos guardado por más de cinco meses, llenos de amor, momentos mágicos y muchos síntomas, pero también de gratitud. Ahora quiero compartir esta noticia con todos ustedes, con todo el amor de nuestro corazón. Han sido meses intensos, ¡ya les iré contando! ¿Qué creen, niño o niña? (los que ya saben, no lo revelen)", escribió la modelo en la descripción del video.

Darlene Rosas reveló su dura lucha con la endometriosis

El penúltimo video de Darlene Rosas en TikTok fue uno de los más íntimos de su carrera. Alejada de la televisión peruana, la ex participante de 'Combate' compartió cómo la endometriosis la llevó al quirófano y transformó su vida por completo. A un año de su cirugía, la modelo decidió abrir su corazón y relatar su experiencia más personal en la lucha contra la endometriosis profunda.