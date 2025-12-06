Darlene Rosas, ex chica reality, aparece en redes y anuncia su avanzado embarazo: "5 meses llenos de amor"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Darlene Rosas, modelo peruana, influencer y ex participante de los realities ‘Combate’ y 'Bienvenida la Tarde', sorprendió a sus seguidores tras reaparecer en redes después de un largo periodo de ausencia. Radicada en el extranjero y dedicada al mundo de la moda y la belleza, decidió compartir un momento único junto a su pareja: su avanzado embarazo.
A través de su cuenta de TikTok, Darlene publicó un emotivo video mostrando todo el proceso, desde enterarse de la noticia hasta escuchar los latidos de su bebé, emocionando profundamente a sus seguidores.
Darlene Rosas aparece en redes y sorprende al anunciar su embarazo
Con un emotivo video, la modelo reapareció en redes tras cinco meses sin publicar en TikTok. El viernes 5 de diciembre sorprendió a todos sus seguidores, quienes la recuerdan desde sus inicios en el programa 'Combate'. Con una tierna descripción, decidió compartir su proceso de embarazo.
"La razón de mi ausencia en redes: algo hermoso que hemos guardado por más de cinco meses, llenos de amor, momentos mágicos y muchos síntomas, pero también de gratitud. Ahora quiero compartir esta noticia con todos ustedes, con todo el amor de nuestro corazón. Han sido meses intensos, ¡ya les iré contando! ¿Qué creen, niño o niña? (los que ya saben, no lo revelen)", escribió la modelo en la descripción del video.
Darlene Rosas reveló su dura lucha con la endometriosis
El penúltimo video de Darlene Rosas en TikTok fue uno de los más íntimos de su carrera. Alejada de la televisión peruana, la ex participante de 'Combate' compartió cómo la endometriosis la llevó al quirófano y transformó su vida por completo. A un año de su cirugía, la modelo decidió abrir su corazón y relatar su experiencia más personal en la lucha contra la endometriosis profunda.
En el emotivo video, reveló que su caso fue tan grave que incluso se detectó tejido en el tórax, una condición que solo afecta al 1% de las mujeres con esta enfermedad. Darlene agradeció profundamente al equipo médico que la acompañó, especialmente al doctor que finalmente le dio un diagnóstico. Ahora, la modelo regresa a redes con una noticia que ha emocionado a sus seguidores, desde sus primeras apariciones en televisión hasta su actualidad como influencer de moda y belleza.