Ely Yutronic rompe el misterio y presenta al padre de su bebé en lujoso baby shower: "La niña más esperada"
La periodista Ely Yutronic vive una de las etapas más especiales de su vida mientras se prepara para la llegada de su primera hija. La conductora de televisión sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente al padre de su bebé en un emotivo baby shower que se volvió viral en redes sociales. En el evento, lleno de detalles y ternura, ambos se mostraron más unidos que nunca, emocionados por el inicio de su nueva familia.
Ely Yutronic presenta al padre de su bebé en tierno baby shower
La periodista Ely Yutronic atraviesa uno de los capítulos más felices de su vida. A sus 37 años, la conductora se prepara para recibir a su primera hija, un acontecimiento que ha conmovido a sus seguidores y al público que la ha acompañado en su trayectoria televisiva.
Aunque su embarazo ha estado marcado por la discreción, Ely sorprendió al revelar por primera vez a su pareja y padre de su bebé, gesto que muchos esperaban desde hace meses. La comunicadora compartió en redes sociales un video lleno de ternura que capturó los mejores momentos de su baby shower, celebrado en una terraza decorada con detalles cálidos y una ambientación soñada que reflejaba la dulzura de la ocasión.
Durante la celebración, Ely apareció radiante, rodeada de familiares y amigos, pero fue la aparición de su pareja lo que se robó todas las miradas. En las imágenes se les ve sonrientes, cómplices y emocionados por la inminente llegada de su hija. “Una tarde llena de amor con mis más cercanos celebrando el baby shower de la niña más esperada”, se lee en su mensaje de Instagram.
En la descripción del clip, la periodista también escribió: “Te esperamos con mucho amor”, una frase que refleja el profundo vínculo que une a la pareja en esta nueva etapa. Aunque Ely no reveló la identidad de su compañero sentimental, el video deja ver la conexión y el cariño que comparten en vísperas de convertirse en padres.
Seguidores de Ely Yutronic se emocionan y le envían buenos deseos
Los usuarios no tardaron en enviar sus mensajes de respaldo y celebración por el pronto nacimiento de la primogénita de la periodista, además, reaccionaron emocionados al poder conocer a la pareja de la conductora de noticias.
"Wow, ya vimos al papito ¡Felicidades, Ely! Qué hermosa estás y que Luna llegue ya", "Qué bella, hemos visto crecer la pancita todas las noches y ya falta poquito", "Felicidades por tu baby shower, amiga querida. Estuvo todo perfecto, maravilloso, lleno de amor, ternura y buenos deseos para ti y Lunita", "Con la cuenta regresiva, toda la felicidad para ustedes", se puede leer en algunas de las expresiones de cariño hacia Yutronic