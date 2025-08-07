Wapa.pe
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Famosa actriz peruana sufre tocamientos indebidos y enfrenta en la calle a su agresor: Ella lo captó todo

Kimberly Pérez, una joven actriz peruana, denunció ser víctima de tocamientos indebidos mientras transitaba por la Av. República de Panamá.

    Un nuevo caso de agresión sexual en plena vía pública ha causado gran indignación. En esta ocasión, la víctima fue la actriz peruana Kimberly Nicole Pérez Infante, quien denunció haber sido atacada por un hombre mientras salía del gimnasio ubicado en la avenida República de Panamá, en el distrito de Surquillo.

    De acuerdo con el testimonio de la propia actriz, el sujeto —identificado como Guillermo Lucio Soto Meléndez, de 41 años— le tocó los glúteos y luego intentó huir corriendo. No obstante, dos transeúntes lograron interceptarlo a pocos metros. El hecho fue registrado en un video captado por la víctima, en el cual se puede escuchar claramente cómo lo confronta y exige una respuesta ante lo ocurrido.

    wapa.pe

    “Me acaba de tocar el trasero. Se ha ido corriendo porque es un cobarde”, se le oye decir a Pérez mientras graba el momento.

    Posteriormente, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y trasladaron al individuo a la comisaría correspondiente. Actualmente, se encuentra en la unidad de flagrancia, donde se determinará si se solicitará prisión preventiva o si será liberado tras las 48 horas de detención.

    El agresor tenía antecedentes previos

    Lo que agrava aún más el caso es que, según informes policiales y declaraciones posteriores, Guillermo Soto ya había sido denunciado por tocamientos indebidos en 2015 y 2016, y fue detenido en ambas ocasiones.

    Además, las cámaras de seguridad del área habrían evidenciado que el sujeto siguió a la actriz antes de cometer el ataque, lo que coincide con patrones descritos por otras posibles víctimas.

    Kimberly Pérez también señaló que, tras presentar su denuncia formal, pasó toda la noche en la comisaría y experimentó una sensación de “revictimización” durante el proceso. Asimismo, alertó que más mujeres han comenzado a acercarse para reportar situaciones similares relacionadas con el mismo individuo.

    “No es la primera vez que hace esto, y no fue un caso fortuito”, advirtió la actriz, quien exige que las investigaciones avancen con rapidez y que se impongan sanciones ejemplares.

    Canales de ayuda

    Línea 100: Servicio gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que ofrece orientación, consejería y apoyo psicológico a víctimas y familiares. Funciona las 24 horas y puede atender casos de violencia sexual, física y psicológica.

    Centro de Emergencia Mujer (CEM): Brinda atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia. Los CEM están ubicados en comisarías, hospitales y otros espacios públicos en todo el país.

    Comisaría: reciben denuncias sobre acoso y tocamientos indebidos. Es importante que la víctima acuda inmediatamente y solicite un parte policial.

    Famosa actriz peruana sufre tocamientos indebidos y enfrenta en la calle a su agresor: Ella lo captó todo

Omar Moller
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

