Edson Dávila no pudo contener las lágrimas al hablar de su compañera, recordando momentos compartidos. Ethel destacó el cariño que los une, más allá del trabajo en TV.

Edson Dávila se quiebra con salida de Ethel Pozo de 'América Hoy' | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Edson Dávila se quiebra con salida de Ethel Pozo de 'América Hoy' | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Edson Dávila, mejor conocido como 'Giselo', no pudo evitar quebrarse al despedirse de su amiga y compañera Ethel Pozo, quien anunció hoy viernes 19 de diciembre su salida definitiva de 'América Hoy'. El presentador y bailarín le dedicó unas breves, pero sentidas palabras a la hija de Gisela Valcárcel, quien abandona el canal en busca de nuevos proyectos.

Emotiva despedida en ‘América Hoy’: Giselo no contuvo las lágrimas por Ethel Pozo

La edición de este viernes 19 de diciembre de ‘América Hoy’ estuvo marcada por la emoción, luego de que Ethel Pozo anunciara oficialmente su salida del programa. Sus compañeros Janet Barboza y Edson Dávila se acercaron para acompañarla en ese momento clave, sin imaginar que la escena terminaría cargada de lágrimas en vivo.

Quien más sorprendió fue Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, quien intentó dedicarle unas palabras a la conductora, pero la emoción lo superó frente a las cámaras. Visiblemente afectado, confesó que desde antes del programa ya sentía el impacto de la despedida.

“Quiero aprovechar en decirte que desde que entré, justo hablaba con Carloncho y le decía que estoy con un nudo en la garganta”, mencionó el presentador antes de quebrarse. El anuncio de Ethel sobre su retiro del magazine matutino generó un ambiente de nostalgia entre el elenco. Durante su mensaje, la conductora recordó que se trataba de la última emisión en vivo con la formación original, lo que intensificó el momento.

“Te vi en la lectura de pauta, te vi distinto porque hoy el elenco original se despide. Es nuestro último programa en vivo compañeros, acá hemos pasado muchas cosas y hoy es la última vez que vamos a estar los 3 juntos, así que yo te vi ... ¿Verdad?”, expresó Ethel.

Las palabras tocaron profundamente a ‘Giselo’, quien ya no pudo contener el llanto y, con la voz entrecortada, le dedicó un mensaje cargado de cariño y gratitud a su compañera.

“Sí, te quiero mucho. Porque contigo aprendí un montón también, no me gusta llorar, pero hay mucho cariño. Te tengo mucho cariño, he aprendido mucho... Te deseo lo mejor”, señaló el presentador, quebrándose nuevamente ante el público.

Ethel Pozo reafirma su amistad con ‘Giselo’ tras su salida del programa

Al notar que Edson Dávila volvió a quebrarse frente a cámaras, Ethel Pozo decidió tomar la palabra para llevar tranquilidad y dejar en claro que su vínculo va más allá del espacio televisivo que compartieron durante años. La conductora remarcó que la cercanía entre ellos no depende de un set de grabación ni de un proyecto en común.

Con evidente emoción, Ethel destacó la relación personal que ha construido con sus compañeros y aseguró que, aunque cada uno seguirá un camino distinto, el lazo que los une se mantendrá intacto.