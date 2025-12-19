Wapa.pe
    El set de ‘América Hoy’ vivió una jornada cargada de emociones con la despedida de Ethel Pozo. La presentadora anunció su salida del espacio matutino luego de varios años como una de sus figuras principales. Visiblemente conmovida, la conductora agradeció la oportunidad y el aprendizaje obtenido. Sus compañeros no tardaron en mostrarle su respaldo y cariño.

    Ethel Pozo se despide de ‘América Hoy’

    Tras más de ocho años al aire en América Hoy’, la conductora Ethel Pozo se despidió del magazine confirmando así los rumores que venían sonando semanas atrás. La hija de Gisela Valcárcel no pudo evitar quebrarse al anunciar su salida del programa.

    “Hoy es mi último día de programa en vivo que de verdad me ha dado tanto (…) hoy es nuestro último día en vivo y de verdad quería agradecerles, ocho años y medio en los cuales he crecido muchísimo (…) en esta casa nací como conductora y siempre le voy a tener muchísimo cariño, se vienen cosas hermosas”, sostuvo con la voz entrecortada sin dar detalles de su próximo proyecto por “respeto” al canal.

    Janet Barboza y 'Giselo' despiden entre lágrimas a Ethel Pozo

    La también actriz fue abrazada por sus compañeros Janet Barboza y Edson Dávila, quienes entre lágrimas se despidieron de ella y le dedicaron emotivas palabras. "Solo tengo cosas buenas que decir, eres una extraordinaria compañera, eres una gran mujer", comentó Janet conmovida recordando sus vivencias con Ethel: "Formamos una familia disfuncional, tengo los mejores recuerdos, los mejores pensamientos, sé que te va a ir increíble, has sido la mejor compañera", agregó.

    Por su parte, Edson Dávila protagonizó un conmovedor momento, pues al intentar dirigirse a Ethel, este se quebró "Estoy con un nudo en la garganta (...) porque contigo aprendí un montón, no me gusta llorar, te tengo mucho cariño, he aprendido mucho", dijo el popular 'Giselo' mostrando su lado más sensible.

