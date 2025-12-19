Ethel Pozo se despide con emoción de 'América Hoy' tras ocho años en el programa matutino, agradeciendo el aprendizaje y cariño recibido.

El set de ‘América Hoy’ vivió una jornada cargada de emociones con la despedida de Ethel Pozo. La presentadora anunció su salida del espacio matutino luego de varios años como una de sus figuras principales. Visiblemente conmovida, la conductora agradeció la oportunidad y el aprendizaje obtenido. Sus compañeros no tardaron en mostrarle su respaldo y cariño.

Ethel Pozo se despide de ‘América Hoy’

Tras más de ocho años al aire en ‘América Hoy’, la conductora Ethel Pozo se despidió del magazine confirmando así los rumores que venían sonando semanas atrás. La hija de Gisela Valcárcel no pudo evitar quebrarse al anunciar su salida del programa.

“Hoy es mi último día de programa en vivo que de verdad me ha dado tanto (…) hoy es nuestro último día en vivo y de verdad quería agradecerles, ocho años y medio en los cuales he crecido muchísimo (…) en esta casa nací como conductora y siempre le voy a tener muchísimo cariño, se vienen cosas hermosas”, sostuvo con la voz entrecortada sin dar detalles de su próximo proyecto por “respeto” al canal.

Janet Barboza y 'Giselo' despiden entre lágrimas a Ethel Pozo

La también actriz fue abrazada por sus compañeros Janet Barboza y Edson Dávila, quienes entre lágrimas se despidieron de ella y le dedicaron emotivas palabras. "Solo tengo cosas buenas que decir, eres una extraordinaria compañera, eres una gran mujer", comentó Janet conmovida recordando sus vivencias con Ethel: "Formamos una familia disfuncional, tengo los mejores recuerdos, los mejores pensamientos, sé que te va a ir increíble, has sido la mejor compañera", agregó.