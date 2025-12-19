El joven cantante, hijo de Guillermo Dávila , detalla cómo acompañó a su madre durante su enfermedad y expresa su gratitud por los momentos vividos juntos.

Vasco Madueño atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras anunciar el fallecimiento de su madre. El joven cantante, hijo de Guillermo Dávila, reapareció en redes sociales para compartir la noticia y explicar los motivos de su prolongada ausencia. La pérdida de Jessica Madueño ha generado una ola de mensajes de apoyo entre sus seguidores.

Vasco Madueño anuncia el fallecimiento de su madre

A través de sus redes sociales, el hijo de Guillermo Dávila conmovió al anunciar que su madre falleció. El joven cantante reapareció en redes sociales para informar a sus seguidores que Jessica Madueño partió el pasado 22 de noviembre y que se encuentra atravesando un difícil momento.

“Hola a todos, me imagino que se preguntarán qué ha sido de mí todo este tiempo que he estado ausente. Estos últimos dos meses, la enfermedad de mi madre fue avanzando bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella. Mi madre falleció el 22 de noviembre en la madrugada, en el hospital. Después de una ardua lucha, ahora descansa en paz”, se lee en su sentido comunicado.

El cantante reveló que no estuvo solo, pues contó con la compañía de su familia, incluyendo a su padre, el artista venezolano Guillermo Dávila, con quien construye una relación paternal desde hace algunos meses.

“Ahora que ya no está a mi lado, siento que una parte de mí ha muerto con ella. Me crio y me dio la vida, mi compañera y amiga. Vivimos muchas experiencias. Muchos viajes y demasiadas anécdotas. Igual, estoy destrozado y en busca de un propósito. Todo el éxito que me he propuesto lograr era para darle una vida feliz y plena”, escribió en un sincero desahogo Vasco Madueño.

Vasco agradeció a su madre sus enseñanzas, pero reconoció sentirse “roto” al tener que enfrentar esta pérdida tan dolorosa. “Le debo muchas cosas, tantas que no me alcanzaría el espacio para nombrarlas y estoy eternamente agradecido. Sin embargo, también estoy roto y me será muy difícil poder vivir sin su presencia”, sostuvo.

Finalmente, Madueño aclaró por qué no anunció en sus redes sociales que su madre había fallecido, asegurando que no fue fácil hacerlo y agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores.

“Esperé un tiempo para anunciarlo en mis redes porque no fue fácil dar esta noticia. Quiero agradecerles a todos por su apoyo, ha significado mucho para mí. Mi madre me acompañó un año más antes de partir y lo mejor que pude hacer en la vida fue utilizar toda la energía y fuerza para apoyarla en su lucha. Muchas gracias a todos”, concluyó.

Vasco Madueño habla sobre su relación con Guillermo Dávila

Vasco Madueño decidió abrir su corazón meses atrás y referirse públicamente al lazo que mantiene hoy con Guillermo Dávila, su padre biológico. En una conversación con el periodista Fernando Díaz, el joven artista peruano relató cómo este acercamiento se ha dado de manera gradual, luego de años marcados por la distancia y el silencio, incluso después de que una prueba de ADN confirmara su parentesco en 2021.

El punto de quiebre en esta historia llegó en medio de una etapa especialmente dolorosa para Madueño: la enfermedad de su madre, Jessica Madueño. En ese contexto, el respaldo que recibió del intérprete venezolano durante una campaña solidaria para costear el tratamiento médico fue determinante. La imagen de ambos compartiendo escenario y un emotivo abrazo en la ‘Peña del Carajo’, en Barranco, simbolizó el inicio de una nueva etapa.

Con el paso de los meses, Vasco explicó que este proceso de acercamiento se construye sin apuros ni expectativas irreales. Reconoce que se trata de un camino que avanza con calma, pero que para él resulta significativo después de tanto tiempo sin contacto.