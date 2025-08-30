Wapa.pe
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Guillermo Dávila abre su corazón al hablar de su hijo Vasco y el dolor por la enfermedad de su madre

Guillermo Dávila y Vasco Madueño han encontrado la reconciliación en un momento crítico: la enfermedad de Jessica Madueño, madre del joven, que lucha contra el cáncer.

    Guillermo Dávila abre su corazón al hablar de su hijo Vasco y el dolor por la enfermedad de su madre
    Guillermo Dávila abre su corazón al hablar de su hijo Vasco y el dolor por la enfermedad de su madre

    La reconciliación entre Guillermo Dávila y Vasco Madueño se dio en un escenario inesperado: la enfermedad que aqueja a la madre del joven, Jessica Madueño. Después de años marcados por conflictos y un proceso legal, el cantante venezolano y su hijo decidieron dejar el pasado atrás. Hoy comparten no solo la música, sino también la carga emocional que trae consigo esta dura etapa.

    Guillermo Dávila habla del dolor de su hijo Vasco Madueño por la enfermedad de su madre

    Guillermo Dávila y Vasco Madueño lograron reconciliarse en medio de una situación familiar marcada por la enfermedad de Jessica Madueño, madre del joven, quien viene enfrentando una dura batalla contra el cáncer. Su acercamiento se dio en 2023, luego de años de distancia y de un proceso legal en el que Vasco y su madre insistieron en que el cantante venezolano se sometiera a una prueba de ADN.

    Hoy, el intérprete de 'Solo pienso en ti' confesó lo difícil que resulta ver a su hijo atravesar esta etapa, en la que continúa buscando los recursos necesarios para apoyar a su mamá.

    “Quisiera poder ayudarlo más, pero de verdad es un tema muy difícil de mencionar, porque sé el lado que ha estado viviendo, la parte que ha estado enfrentándose, eso me duele. Creo que llegó el momento de decir que igual vamos a seguir adelante juntos”, expresó Dávila.

    El próximo 6 de septiembre, padre e hijo compartirán escenario en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Según se conoció, parte de lo recaudado en esta presentación estaría destinado a cubrir los gastos médicos del tratamiento de Jessica Madueño.

    Vasco Madueño habla sobre el lazo con Guillermo Dávila en medio de la enfermedad de su madre

    A sus 23 años, Vasco Madueño se ha animado a contar cómo es hoy su relación con Guillermo Dávila, su padre biológico. En conversación con Fernando Díaz, el joven explicó que el vínculo con el cantautor venezolano no se dio de manera inmediata tras la confirmación del ADN en 2021, sino que comenzó a construirse en un contexto doloroso para su familia.

    El momento clave ocurrió cuando Vasco organizó una campaña de ayuda para costear el tratamiento oncológico de su madre, Jessica Madueño. Guillermo Dávila no solo respaldó la iniciativa, sino que también se presentó en la ‘Peña del Carajo’, en Barranco, donde ambos compartieron un emotivo abrazo.

    “Yo estaba con mucha adrenalina ese día. Estuvimos juntos, nos abrazamos y chau, fue todo muy rápido. Pasó en un abrir y cerrar de ojos”, recordó el joven artista.

    Después de aquella noche, Vasco y su padre pudieron hablar con calma durante una reunión privada en el hotel donde se hospedaba Dávila. “Fue una bonita experiencia, por supuesto. Es difícil describir (el abrazo que se dieron). Al principio fue extraño, era algo nuevo”, confesó.

    Con el tiempo, ese primer acercamiento se transformó en una comunicación más estable, aunque aún con ciertas distancias. “Bueno, hay una relación. Eso es bastante. Tenemos nuestros números. Nos escribimos, pero no muy seguido. Él para ocupado y yo también. Es poco a poco…“, señaló Vasco.

