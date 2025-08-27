Edison Flores atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras confirmar su separación de Ana Siucho. El futbolista de Universitario de Deportes reconoció que la situación ha impactado en su rendimiento dentro de la cancha. Con sinceridad, habló de la lucha interna que enfrenta entre lo familiar y lo profesional.

Edison Flores busca ayuda profesional para superar crisis tras la ruptura

Edison Flores atraviesa una etapa personal complicada tras anunciar oficialmente su separación de Ana Siucho. El atacante de Universitario de Deportes reconoció que esta situación familiar ha tenido un impacto directo en su rendimiento deportivo, algo que él mismo confirmó durante una reciente conversación.

“Me toca el giro de recuperar mi confianza. Me toca levantarme y ya estar. Hace buen tiempo (he perdido mi confianza), pero yo he seguido. A veces quieres separar tu vida personal con tu vida futbolística, pero llega un momento en que se junta todo”, señaló el seleccionado nacional, evidenciando la dificultad de mantener el equilibrio entre ambos ámbitos.

Con el objetivo de sobrellevar este momento, el futbolista reveló que cuenta con apoyo profesional para recuperar la calma que había perdido. “Me ha quitado tranquilidad (mi tema familiar). Lo estoy llevando con la ayuda externa. Me siento bien. Estoy recuperando mi confianza. Tengo el piso para yo estar”, expresó, resaltando el acompañamiento de un psicólogo y un coach.

Flores también reflexionó sobre las etapas que viven los jugadores a lo largo de sus carreras. “Puedo decir que estoy encontrando mi tranquilidad y mi paz. Eso es lo que quiero para mí. Lo más difícil es no saber controlar esa parte familiar y futbolística”, comentó, subrayando que busca reencontrarse consigo mismo para retomar su nivel.

Además, reveló que por ahora no vive con sus dos hijas pequeñas, una situación que también lo ha afectado, pero que no le impide seguir trabajando para fortalecerse. “Ahora estoy en un proceso de recuperar mi confianza. Estoy trabajando en eso y reforzando mi confianza. A veces, a los jugadores les sucede eso. He perdido un poco la confianza, pero ahí estoy. Somos futbolistas y estamos expuestos a la presión de la gente”, concluyó en el podcast Doble Punta.

Edison Flores confirma separación definitiva de Ana Siucho

Los rumores de distanciamiento entre Edison Flores y Ana Siucho llegaron a su punto final tras la confirmación oficial del futbolista. Durante semanas, su relación había sido tema de especulación en la prensa de espectáculos, especialmente después de que se vinculara al jugador con presuntos romances fuera del matrimonio.

El pasado 30 de junio, el volante de Universitario recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado en el que anunció que la ruptura se concretó hace algunos meses. Además, pidió que se respete el entorno íntimo que mantiene con la madre de sus hijas.