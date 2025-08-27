América Hoy volvería a su programación habitual , pero no con sus mismos integrantes, los cuales se irían con Gisela Valcárcel .

El destino de América Hoy tomó un rumbo inesperado tras la controversia entre Gisela Valcárcel y América TV. El martes 26 de agosto, mientras la disputa seguía en plena atención mediática, el programa Amor y Fuego, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, informó que el matutino continuaría en la programación, aunque con cambios significativos en su conducción.

Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, señaló que, según datos proporcionados por el área comercial del canal, América TV comunicó a sus anunciantes que el magazine no sería retirado de su parrilla.

“A los clientes se les ha dicho que el programa América Hoy va a continuar en el mismo horario con el mismo nombre, pero que con otros conductores”, afirmó González en vivo, despejando la incertidumbre que había generado la repentina salida de Valcárcel.

Horas después, Kurt Villavicencio respaldó esta versión en su espacio Todo se filtra, y fue más allá al mencionar conversaciones para incorporar a Tula Rodríguez como figura central en la nueva etapa de América Hoy.

América Hoy sí saldrá al aire sin sus conductores habituales

“Se habla de que mañana (27 de agosto) el programa América Hoy saldría al aire de todas maneras, ya producido por América TV. Justo me mencionaban también que querían jalarse a Tula Rodríguez, pero me acaban de escribir que Tula mañana graba su programa que se emite los fines de semana en canal 7”, explicó el conductor.

En esa línea, Villavicencio subrayó la polémica detrás de la estrategia del canal: “Ponerla a Tula de conductora de América Hoy estarían mandándole los cuchillos y los dardos a Gisela”, expresó, recordando la conocida rivalidad que existe entre Valcárcel y Rodríguez, una disputa marcada por conflictos personales y sentimentales vinculados al fallecido productor Javier Carmona, quien fue primero esposo de Valcárcel y posteriormente pareja de Rodríguez.

El debate sobre este posible reemplazo despertó aún más interés en la audiencia, ya que ambas animadoras han protagonizado uno de los distanciamientos más comentados en la farándula local.