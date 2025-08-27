Wapa.pe
Jazmín Pinedo adelanta su ingreso tras anuncio de Gisela Varcárcel y cierre del programa 'América Hoy'

Gisela Valcárcel no se detiene y responde a comunicado de América TV con fuertes pruebas: "Tengo las imágenes"

A través de un mensaje en sus redes sociales, Gisela Valcárcel se pronunció para dar su opinión respecto al comunicado de América TV.

    El enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y América TV sigue siendo tema de debate. Luego del comunicado emitido por la televisora, en el que se señalaba que la cancelación del espacio conducido por Ethel Pozo fue una “decisión unilateral”, ‘La señito’ salió al frente para contradecir esa versión.

    Mediante sus redes sociales, la presentadora cuestionó el pronunciamiento del canal, calificándolo como una afirmación que “carece de verdad”.

    wapa.pe

    “Es claro que estuve en las instalaciones de América TV, pero no se me dejó entrar en el programa. Al programa fui invitada y estuvo promocionado por cuatro días. Tengo imágenes de mi ingreso, como las debe tener el canal. Mi sorpresa se dio cuando me dijeron: no puedes presentarte”, expresó con evidente molestia.

    Gisela Valcárcel revela la razón del problema

    La conductora también insinuó que el trasfondo de esta disputa estaría relacionado con el inminente lanzamiento de su nuevo proyecto digital:

    “Sé que el canal digital que mañana estreno ha incomodado. Sé la verdad, señores, y lamento que mucha gente extraordinaria y querida que trabaja hace años en América esté en medio de patrañas y mentiras que un solo hombre ha creado”, manifestó.

    Si bien evitó mencionar nombres, Valcárcel dejó ver que existe un enfrentamiento con la dirigencia de la televisora.

    Aun así, la animadora destacó su afecto hacia el personal del canal, diferenciando sus críticas de la relación con sus colegas: “A mis compañeros de ese canal, todo mi cariño y respeto”.

    Finalmente, aprovechó la ocasión para invitar a su público a seguir el estreno de su programa digital.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

