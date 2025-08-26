Wapa.pe
Armando Tafur, productor de América Hoy, lanzó un emotivo mensaje en redes tras la sorpresiva cancelación del programa por decisión de Gisela Valcárcel.

    La inesperada cancelación de "América Hoy" sigue dando que hablar. El productor del magazine matutino, Armando Tafur, utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego del escándalo que generó la salida abrupta de Gisela Valcárcel del canal y la suspensión del programa.

    Productor de América Hoy conmueve con mensaje tras polémica

    Luego de que Gisela Valcárcel sorprendiera al anunciar en vivo que "América Hoy" no seguiría al aire tras no permitírsele el ingreso como invitada, los conductores abandonaron el set dejando un espacio vacío en la programación. El horario fue rellenado con notas pasadas y, posteriormente, Jazmín Pinedo adelantó la emisión de Más Espectáculos.

    LEE MÁS: Greissy Ortega admite ser mentirosa y Beto Ortiz la expone EN VIVO: "Le mentiste al polígrafo"

    En ese contexto, Armando Tafur reapareció con un mensaje que no pasó desapercibido. El también conocido como ‘Papá Armando’ compartió una fotografía frente a un letrero de “salida” y acompañó la publicación con un corazón negro, en clara alusión al difícil momento que atraviesa él y su equipo.

    TAMBIÉN LEE: Ethel Pozo reaparece con dolorosas palabras en medio de salida del aire de 'América Hoy': "Todo cambia"

    Tafur revela qué hizo tras la cancelación

    El productor no mencionó directamente la polémica entre GV Producciones y América Televisión, pero dejó entrever que tuvo una reunión privada con el equipo de Gisela Valcárcel para definir el rumbo del programa. “Los momentos difíciles también se enfrentan de pie”, se lee en una de sus historias de Instagram.

    Aunque la incertidumbre se mantiene, lo cierto es que sus palabras reflejan el desconcierto y la tristeza de quienes formaban parte del espacio matutino. Hasta el momento, ni GV Producciones ni América Televisión han emitido un comunicado oficial sobre el futuro del magazine.

    Productor de 'América Hoy' compartió POTENTE mensaje tras suspensión del programa
