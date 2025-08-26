Wapa.pe
Maju Mantilla aclaró rumores de infidelidad luego de su separación con Gustavo Salcedo

Jazmín Pinero adelanta su ingreso tras anuncio de Gisela Varcárcel y cierre del programa 'América Hoy'

Jazmín Pinedo sorprendió al aparecer en '+Espectáculos' fuera de horario tras el anuncio de Gisela Varcárcel y el fin de 'América Hoy'.

    Jazmín Pinero adelanta su ingreso tras anuncio de Gisela Varcárcel y cierre del programa 'América Hoy'
    Jazmín Pinero | Composición Wapa
    Jazmín Pinero adelanta su ingreso tras anuncio de Gisela Varcárcel y cierre del programa 'América Hoy'

    La conductora de '+Espectáculos', Jazmín Pinedo, sorprendió al ingresar al aire quince minutos antes de su horario habitual, mostrando un gesto de evidente sorpresa. Esto ocurrió tras el inesperado anuncio de Gisela Valcárcel sobre el abrupto fin de ‘América Hoy’, decisión que dejó sin emisión al popular programa matutino. Ni Ethel Pozo ni sus compañeros pudieron despedir el espacio. La noticia, confirmada por la productora en redes sociales, generó un gran revuelo entre los seguidores del magazine, que seguían atentos a las figuras de Ethel, Janet, Edson y Valeria.

    wapa.pe

    Jazmín Pinero ingresa antes de lo previsto tras fin de 'América Hoy

    Jazmín Pinedo ingresó antes de lo previsto al aire tras el fin de 'América Hoy', en medio de la noticia de que Gisela Valcárcel fue impedida de entrar a América TV y del cierre del programa. Ante este cierre confuso, la ex guerrera y conductora Pinedo ingresó bailando y saludando.

    "Muy buenos días, me han sacado literalmente de la ducha. Señora, observe mi pelo mojado, no he podido sacarme el cabello. Luchito, no me puedes tratar de esa manera, no me puedes avisar del nuevo horario que tenemos en más espectáculos", comentó. Entre juego y juego, la conductora continuó con la pauta del programa, lanzando notas para que el público no notara el gran espacio que dejó el programa previo, 'América Hoy'.

    wapa.pe

    Gisela Valcárcel anuncia en vivo el fin de 'América Hoy'

    La mañana del martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel vivió un momento inesperado al hacer una transmisión en vivo por Instagram, después de que se le impidiera el ingreso a América TV, canal donde su empresa, GV Producciones, mantiene al aire el programa América Hoy desde hace varios años. Aunque Valcárcel ya no aparece como conductora ni rostro del canal, su productora sigue al mando de uno de los programas matutinos más importantes de la televisión peruana.

    En la transmisión, Valcárcel explicó cómo se enteró de la restricción al llegar al canal: “El directorio prohibió mi ingreso. Así es como hoy iba a presentarme en América Hoy de América TV. Cuando estoy llegando, mi productor me dice: ‘Gise, escúchame. Es que como el otro día hablaste de que ibas a lanzar un programa digital, la gente de América lo ha tomado a mal’”.

    Nycole Matheus
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

