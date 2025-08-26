Angie Jibaja no atraviesa su mejor etapa y así lo dejó ver en una reciente transmisión en vivo en TikTok. La modelo peruana sorprendió a sus seguidores al pedirles que le envíen regalos virtuales, asegurando que necesita reunir dinero para hacerse algunos “arreglitos”. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron comentarios divididos entre quienes la apoyan y quienes critican su manera de recurrir a las redes.

Angie Jibaja desata polémica al pedir colaboración online

“Regálenme algo, que necesito. Me quiero poner mis pestañas, hacerme las uñas, denme regalos. Como ya no estoy en la palestra, en el mundo (espectáculo), hay que pagar y como estoy sola (en Chile), no puedo, pero sé que cuento con ustedes”,dijo la exmodelo a sus seguidores e incluso ayer lanzó su página web.

“No tengo todos los productos que quiero ofrecerles, pero la circunstancia hace que la lance. Muchos me quieren ver acabada, muerta, destruida, pero estoy haciendo de todo para recuperarme”, señaló la también actriz.

Madre de Angie Jibaja revela el tratamiento psiquiátrico de su hija

Durante una intervención en el programa ‘Ponte en La Cola’ de Latina, la madre de Angie Jibaja encendió las alarmas al referirse con preocupación al tratamiento psiquiátrico que recibe su hija. Según su testimonio, habría notado cambios significativos en el comportamiento de la exmodelo.

Maggie Liza aseguró que Angie ha empezado a mostrar actitudes confusas e incoherencias que, según ella, podrían estar relacionadas con los medicamentos que le han recetado. “No sé si son los medicamentos o qué, pero no es la primera incoherencia que escucho de ella”, declaró.

Frente a este panorama, la madre de la artista indicó que tomará medidas para esclarecer la situación. “El lunes voy a tratar de hablar con su psiquiatra. ¿Qué es lo que está pasando?”, comentó visiblemente inquieta.