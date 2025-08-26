Wapa.pe
Maju Mantilla aclaró rumores de infidelidad luego de su separación con Gustavo Salcedo

Angie Jibaja sorprende al pedir ayuda en redes sociales: "Regálenme algo, que necesito"

Angie Jibaja, modelo peruana, afirma que muchos quieren verla destruida y confiesa que atraviesa duros momentos viviendo en Chile.

    Angie Jibaja sorprende al pedir ayuda en redes sociales: "Regálenme algo, que necesito"
    Angie Jibaja | Composición Wapa | Tiktok
    Angie Jibaja sorprende al pedir ayuda en redes sociales: “Regálenme algo, que necesito”

    Angie Jibaja no atraviesa su mejor etapa y así lo dejó ver en una reciente transmisión en vivo en TikTok. La modelo peruana sorprendió a sus seguidores al pedirles que le envíen regalos virtuales, asegurando que necesita reunir dinero para hacerse algunos “arreglitos”. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron comentarios divididos entre quienes la apoyan y quienes critican su manera de recurrir a las redes.

    Angie Jibaja desata polémica al pedir colaboración online

    “Regálenme algo, que necesito. Me quiero poner mis pestañas, hacerme las uñas, denme regalos. Como ya no estoy en la palestra, en el mundo (espectáculo), hay que pagar y como estoy sola (en Chile), no puedo, pero sé que cuento con ustedes”,dijo la exmodelo a sus seguidores e incluso ayer lanzó su página web.

    “No tengo todos los productos que quiero ofrecerles, pero la circunstancia hace que la lance. Muchos me quieren ver acabada, muerta, destruida, pero estoy haciendo de todo para recuperarme”, señaló la también actriz.

    Madre de Angie Jibaja revela el tratamiento psiquiátrico de su hija

    Durante una intervención en el programa ‘Ponte en La Cola’ de Latina, la madre de Angie Jibaja encendió las alarmas al referirse con preocupación al tratamiento psiquiátrico que recibe su hija. Según su testimonio, habría notado cambios significativos en el comportamiento de la exmodelo.

    Maggie Liza aseguró que Angie ha empezado a mostrar actitudes confusas e incoherencias que, según ella, podrían estar relacionadas con los medicamentos que le han recetado. “No sé si son los medicamentos o qué, pero no es la primera incoherencia que escucho de ella”, declaró.

    Frente a este panorama, la madre de la artista indicó que tomará medidas para esclarecer la situación. “El lunes voy a tratar de hablar con su psiquiatra. ¿Qué es lo que está pasando?”, comentó visiblemente inquieta.

    Además, expresó su preocupación por el entorno familiar, en especial por el efecto que esta situación podría tener en los hijos de Angie. “Si sigue así, los va a asustar a los niños. ¡Ay, Dios mío! Pero ella ha estado bien, sino que este tratamiento, que es muy fuerte, la está volviendo así como media loca”, afirmó.

    Angie Jibaja sorprende al pedir ayuda en redes sociales: "Regálenme algo, que necesito"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

