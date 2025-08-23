Alejandra Baigorria regala cartera Gucci de más de mil dólares a Zully, pero usuarios la destruyen: “Se nota usada”

Alejandra Baigorria , la 'Gringa' de Gamarra sorprendió a Zully con una cartera Gucci de lujo valorizada en más de cinco mil soles, pero usuarios cuestionaron su estado.

El cumpleaños número 20 de Zully, la popular tiktoker, se convirtió en todo un acontecimiento en redes sociales gracias al inesperado gesto de Alejandra Baigorria. La empresaria e influencer sorprendió a la joven con una lujosa cartera Gucci, obsequio que entregó en plena transmisión en vivo mientras Zully celebraba en su canal de Kick.

El regalo no solo emocionó a la streamer, sino que también generó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde los seguidores aplaudieron la generosidad de Baigorria y destacaron la estrecha relación que mantiene con la creadora de contenido.

Zully recibe cartera Gucci de Baigorria: reacción y costo

“Esto es en agradecimiento porque siempre nos has brindado tu apoyo”, comentó Baigorria antes de animar a la festejada a abrir el regalo frente a los miles de seguidores conectados en vivo.

Ante la expectativa del público, la joven conocida como ‘Zully Plaza Norte’ no pudo ocultar su sorpresa al descubrir una gran bolsa con el logo de la prestigiosa firma y, dentro de ella, una elegante cartera negra con detalles dorados, su primer accesorio de alta gama.

El instante se tornó aún más gracioso cuando Zully, entre risas y nervios, se equivocó al nombrar la marca: “Mi primera Gucsi, jajaja perdón, Gucci”, bromeó, comentario que rápidamente se viralizó y desató múltiples reacciones en redes.

Polémica por la cartera que regaló Alejandra Baigorria: ¿nueva o usada?