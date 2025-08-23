Mark Vito volvió a estar en el ojo público tras ser consultado por la prensa sobre la confesión de Keiko Fujimori en el podcast de Magaly Medina, donde reveló que él le habría sido infiel durante su relación. El influencer no evitó responder y sorprendió con una reacción inesperada, dejando en claro su postura con un comentario que no pasó desapercibido.

Mark Vito aclara rumores y desea lo mejor a Fujimori

Durante una entrevista para el programa Todo se filtra, Mark Vito fue consultado sobre los comentarios que lo vinculan con una presunta infidelidad hacia Keiko Fujimori. El influencer evitó profundizar en el tema y aseguró que, por respeto a su actual relación, no daría detalles

"Yo no voy a pisar palito, más bien quiero llevar la fiesta en paz. Hemos terminado en buenos términos. No voy a hacer ningún comentario al respecto. Le quiero desear a Keiko lo mejor (...) No voy a comentar nada sobre el divorcio. Estamos tres años divorciados y le tengo mucho respeto para ella y para mi pareja", se sinceró Mark Vito.

Además, el tiktoker sorprendió al expresar que desea que Keiko retome su vida sentimental. "Me siento en mi ‘prime’ y espero que ella también esté en su ‘prime’ y quiero que encuentre un buen chico porque no solo se lo merece, sino también para mis hijas", comentó.

Keiko Fujimori revela dolorosa infidelidad de Mark Vito

Keiko Fujimori sorprendió al abrir su corazón en una entrevista con Magaly Medina para su podcast, donde compartió aspectos íntimos de su vida personal. En un pasaje, Magaly le preguntó si Mark había lastimado su corazón, a lo que la lideresa respondió que el proceso de separación fue muy difícil y estuvo marcado por diversos factores, entre ellos la persecución judicial que enfrentó en los últimos años.

No obstante, lo que más generó impacto fue la afirmación con la que Fujimori dejó en claro que existió un punto sin retorno en su matrimonio: