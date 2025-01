Mark Vito Villanella no pudo evitar mostrarse desconsolado al confirmar a través de un video que terminó su relación con su novia Sofía Chirinos. El ex de Keiko Fujimori se mostró afectado al anunciar públicamente que decidió por mutuo acuerdo terminar su romance con la joven 27 años menor que él.

El exesposo de Keiko Fujimori relató que esta ruptura se dio de mutuo acuerdo aclarando que no se debió a una infidelidad por parte de ninguno de los dos. “Este 2025, empiezo el año soltero. Antes de que salgan rumores, no hubo ninguna infidelidad ni discusiones por ninguna de las partes”, comentó.

Mientras daba su anuncio, el influencer no pudo evitar romper en llanto mostrándose afectado por su separación con la joven: “Quizás porque soy un imbécil (...) ella me hizo sentir y me puso como prioridad en la vida. Siempre tendrá mi amistad y mi gratitud. Desearle toda la felicidad del mundo”, dijo conmovido sobre el cariño que siente por Sofía.