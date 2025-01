Este año no ha sido fácil para el seleccionado y Ana Siucho, pues luego de que esta hiciera unas declaraciones que hundieron a Andrés Hurtado, la pareja lució distanciada generando especulaciones sobre una posible separación. Ahora, esta imagen de Año Nuevo causó nuevas alarmas sobre la situación del jugador y su esposa.

“Es parte de lo que ha pasado durante estos últimos meses que ha sido muy difícil para nosotros en sí como relación ha sido diferente ¿no? Porque sucedían cosas que quizá no estábamos preparados en ese momento, menos yo que vivo del fútbol y vivo en otro rubro, pero bueno (…) es solamente una etapa que tratamos de superar y que estamos en constante aprendizaje y después los rumores y todo eso es parte de ¿no? Somos figuras públicas y, bueno, creo que siempre esa parte se especula y no es justa en muchos aspectos, pero nosotros no nos metemos en esa parte y tratamos de llevar la vida o los problemas de puertas para adentro ¿no?”, sostuvo en la entrevista.