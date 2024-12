En la imagen se les puede ver besándose en la Plaza Mayor de Cusco y algún curioso se tomó el atrevimiento de grabarlos, lo que no le gustó nada la pareja. “Necesitamos de su ayuda para reportar un video en TikTok (…) Nos han grabado sin nuestro consentimiento, se están generando muchos malentendidos. Lo último que queremos es que pase esto (…) Simplemente queremos que ese video desaparezca de TikTok, no nos gusta generar especulaciones”, dijeron.

La parejita obtuvo diversas reacciones en redes, entre aquellos que los defendían y otros que no entendían el pedido que hacían, por tratarse de personajes públicos. “Qué fue, Waldir, parecía un chico centrado y humilde, pero parece que no, y lo peor es que casi nadie sabía de ese video, si no es porque ellos hablan de eso”, “Ni Angelina Jolie, ni Brad Pitt se atrevieron a tanto”, “¿Y qué tiene de malo darse un beso?”, se puede leer en las redes.