Andrea Llosa rompió su silencio y respondió con todo a Magaly Medina tras ser señalada por “quitarle” la entrevista con Christian Cueva. La periodista aseguró que el jugador eligió hablar con ella y aprovechó para criticar la postura de la ‘Urraca’. Además, no dudó en exponer su comportamiento dentro del canal, acusándola de faltar el respeto a varios de sus compañeros. ¿Qué dijo? Aquí te contamos.

Con una contundente respuesta, Llosa dejó claro que fue el propio futbolista quien decidió hablar con ella. “Nadie le roba nada a nadie, el entrevistado elige con quién quiere charlar, él eligió salir conmigo y, bueno, hay que aprender. Qué pena que la chotearon, es como en el amor, a veces te eligen, a veces no. Qué pena que no tenga tolerancia a la frustración”, sentenció en entrevista con Trome.

Andrea Llosa no se guardó nada y lanzó fuertes declaraciones contra Magaly Medina, dejando en claro su molestia por los constantes ataques de la periodista. La conductora de ATV criticó la actitud de la ‘Urraca’ dentro del canal y aseguró que no solo ha tenido problemas con ella, sino también con otros colegas de la televisora. Además, la acusó de creerse dueña de la pantalla y de menospreciar el trabajo de otros profesionales.

“Ella se mete con toda la gente del canal, cree que la pantalla le pertenece, les falta el respeto a todos, a Pamela Vértiz, a los reporteros de Día D, a los conductores de la mañana, a Ely Yutronic, a Jorge Benavides, que es su casa, sí, pero también es mi casa y de todos los mencionados. Se cree la directora del colegio, es la envidiosa de la ‘promo’, la que no tiene amigos, la que come sola en el recreo”, disparó sin filtros.

"Esos son los berrinches que tiene, qué pena pues, no le dio la entrevista y no me quiero quedar con su programa ni quiero su horario, que se relaje le voy a mandar un mensaje: Confía en ti, eres una mujer empoderada, mírate al espejo saca lo mejor de ti, vamos que tú puedes", sentenció.