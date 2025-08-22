Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Keiko Fujimori revela dolorosa infidelidad de Mark Vito: “Cruzó una línea de la que no había regreso”

Keiko Fujimori confesó en entrevista con Magaly Medina que Mark Vito, padre de sus hijas, le habría sido infiel en su matrimonio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Keiko Fujimori revela dolorosa infidelidad de Mark Vito: “Cruzó una línea de la que no había regreso”
    Mark Vito le fue infiel a Keiko Fujimori durante su matrimonio: “Cruzó una línea de la que no había regreso” | Composición: El Popular/ Bryan Salvatierra
    Keiko Fujimori revela dolorosa infidelidad de Mark Vito: “Cruzó una línea de la que no había regreso”

    Keiko Fujimori sorprendió al abrir su corazón en una entrevista con Magaly Medina para su podcast, donde compartió aspectos íntimos de su vida personal. La lideresa de Fuerza Popular se refirió por primera vez de manera clara a los motivos que marcaron el fin de su matrimonio con Mark Vito Villanella, padre de sus dos hijas. En sus declaraciones dejó entrever que una infidelidad habría sido decisiva en su ruptura definitiva.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Magaly Medina se solidariza con Maju Mantilla tras separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”

    Keiko Fujimori impacta con confesión sobre Mark Vito y su traición

    Durante la entrevista, Keiko Fujimori se mostró más sincera de lo habitual al hablar sobre su vida personal. En un pasaje, Magaly le preguntó si Mark había lastimado su corazón, a lo que la lideresa respondió que el proceso de separación fue muy difícil y estuvo marcado por diversos factores, entre ellos la persecución judicial que enfrentó en los últimos años.

    No obstante, lo que más generó impacto fue la afirmación con la que Fujimori dejó en claro que existió un punto sin retorno en su matrimonio:

    Fue un proceso muy duro, pero yo creo que toda esta persecución judicial fue deteriorando el matrimonio como pareja. Eso nos hizo mucho daño y llegó un momento en que ya, si se cruza la línea de la que no había regreso. Lo conversamos alteradamente”, expresó.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Maju Mantilla impacta al revelar la verdad sobre su separación con Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”

    Magaly sorprende a Keiko con reacción entre humor y drama

    La conductora de ATV no dejó pasar la revelación y reaccionó sorprendida. Fiel a su estilo, comentó entre risas: “¿Ah sí? ¿Tú puedes ser alturada cuando uno te pone los cachos? Ah, no, yo lo mato. Primero le tiro todas las ollas y luego converso alteradamente. Pero luego converso alteradamente ya del divorcio, ¿no?”.

    El momento combinó humor y seriedad en el set, dejando en evidencia lo inesperado que resultaba escuchar a Keiko Fujimori hablar sin reservas sobre una posible infidelidad en su matrimonio.

    Cuando Magaly insistió en conocer cómo se enteró de la supuesta traición de Mark Vito, Keiko evitó dar mayores precisiones, aunque reconoció que fue una experiencia muy dolorosa en su vida.

    No voy a contar todos esos detalles. Pero yo creo que siempre se puede conversar de manera respetuosa. Sí, las emociones salen, por supuesto. Uno tiene que elevar más la voz. He llorado mucho”, confesó la excandidata presidencial.

    SOBRE EL AUTOR:
    Keiko Fujimori revela dolorosa infidelidad de Mark Vito: “Cruzó una línea de la que no había regreso”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Maju Mantilla impacta al revelar la verdad sobre su separación con Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”

    Maju Mantilla: Esto fue lo último que hizo la exreina de belleza antes del ADIÓS de Gustavo Salcedo

    Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Keiko Fujimori revela dolorosa infidelidad de Mark Vito: “Cruzó una línea de la que no había regreso”

    Mariana de la Vega Santi: Ella es la protagonista del ampay junto a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

    Lo más vistos en Farándula

    Regina Alcóver sorprende al exponer doloroso distanciamiento con Gian Marco durante su matrimonio: “No me he metido en su vida”

    Pamela López y Christian Cueva por fin llegaron a un acuerdo por sus tres hijos: Llegaron a conciliar tras UN AÑO de disputas

    Melissa Klug lanza terrible acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo: "Sus propios nietos"

    ¿Quién es Mariana de la Vega? La mujer que fue ampayada con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

    Regina Alcóver se sincera sobre cómo fue su relación con Claudia Moro, exesposa de Gian Marco: "El peor error"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;