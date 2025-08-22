Keiko Fujimori confesó en entrevista con Magaly Medina que Mark Vito, padre de sus hijas, le habría sido infiel en su matrimonio.

Mark Vito le fue infiel a Keiko Fujimori durante su matrimonio: “Cruzó una línea de la que no había regreso” | Composición: El Popular/ Bryan Salvatierra

Keiko Fujimori sorprendió al abrir su corazón en una entrevista con Magaly Medina para su podcast, donde compartió aspectos íntimos de su vida personal. La lideresa de Fuerza Popular se refirió por primera vez de manera clara a los motivos que marcaron el fin de su matrimonio con Mark Vito Villanella, padre de sus dos hijas. En sus declaraciones dejó entrever que una infidelidad habría sido decisiva en su ruptura definitiva.

Keiko Fujimori impacta con confesión sobre Mark Vito y su traición

Durante la entrevista, Keiko Fujimori se mostró más sincera de lo habitual al hablar sobre su vida personal. En un pasaje, Magaly le preguntó si Mark había lastimado su corazón, a lo que la lideresa respondió que el proceso de separación fue muy difícil y estuvo marcado por diversos factores, entre ellos la persecución judicial que enfrentó en los últimos años.

No obstante, lo que más generó impacto fue la afirmación con la que Fujimori dejó en claro que existió un punto sin retorno en su matrimonio:

“Fue un proceso muy duro, pero yo creo que toda esta persecución judicial fue deteriorando el matrimonio como pareja. Eso nos hizo mucho daño y llegó un momento en que ya, si se cruza la línea de la que no había regreso. Lo conversamos alteradamente”, expresó.

Magaly sorprende a Keiko con reacción entre humor y drama

La conductora de ATV no dejó pasar la revelación y reaccionó sorprendida. Fiel a su estilo, comentó entre risas: “¿Ah sí? ¿Tú puedes ser alturada cuando uno te pone los cachos? Ah, no, yo lo mato. Primero le tiro todas las ollas y luego converso alteradamente. Pero luego converso alteradamente ya del divorcio, ¿no?”.

El momento combinó humor y seriedad en el set, dejando en evidencia lo inesperado que resultaba escuchar a Keiko Fujimori hablar sin reservas sobre una posible infidelidad en su matrimonio.

Cuando Magaly insistió en conocer cómo se enteró de la supuesta traición de Mark Vito, Keiko evitó dar mayores precisiones, aunque reconoció que fue una experiencia muy dolorosa en su vida.