Keiko Fujimori revela dolorosa infidelidad de Mark Vito: “Cruzó una línea de la que no había regreso”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Keiko Fujimori sorprendió al abrir su corazón en una entrevista con Magaly Medina para su podcast, donde compartió aspectos íntimos de su vida personal. La lideresa de Fuerza Popular se refirió por primera vez de manera clara a los motivos que marcaron el fin de su matrimonio con Mark Vito Villanella, padre de sus dos hijas. En sus declaraciones dejó entrever que una infidelidad habría sido decisiva en su ruptura definitiva.
LEER MÁS: Magaly Medina se solidariza con Maju Mantilla tras separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”
Keiko Fujimori impacta con confesión sobre Mark Vito y su traición
Durante la entrevista, Keiko Fujimori se mostró más sincera de lo habitual al hablar sobre su vida personal. En un pasaje, Magaly le preguntó si Mark había lastimado su corazón, a lo que la lideresa respondió que el proceso de separación fue muy difícil y estuvo marcado por diversos factores, entre ellos la persecución judicial que enfrentó en los últimos años.
No obstante, lo que más generó impacto fue la afirmación con la que Fujimori dejó en claro que existió un punto sin retorno en su matrimonio:
“Fue un proceso muy duro, pero yo creo que toda esta persecución judicial fue deteriorando el matrimonio como pareja. Eso nos hizo mucho daño y llegó un momento en que ya, si se cruza la línea de la que no había regreso. Lo conversamos alteradamente”, expresó.
TAMBIÉN LEER: Maju Mantilla impacta al revelar la verdad sobre su separación con Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”
Magaly sorprende a Keiko con reacción entre humor y drama
La conductora de ATV no dejó pasar la revelación y reaccionó sorprendida. Fiel a su estilo, comentó entre risas: “¿Ah sí? ¿Tú puedes ser alturada cuando uno te pone los cachos? Ah, no, yo lo mato. Primero le tiro todas las ollas y luego converso alteradamente. Pero luego converso alteradamente ya del divorcio, ¿no?”.
El momento combinó humor y seriedad en el set, dejando en evidencia lo inesperado que resultaba escuchar a Keiko Fujimori hablar sin reservas sobre una posible infidelidad en su matrimonio.
Cuando Magaly insistió en conocer cómo se enteró de la supuesta traición de Mark Vito, Keiko evitó dar mayores precisiones, aunque reconoció que fue una experiencia muy dolorosa en su vida.
“No voy a contar todos esos detalles. Pero yo creo que siempre se puede conversar de manera respetuosa. Sí, las emociones salen, por supuesto. Uno tiene que elevar más la voz. He llorado mucho”, confesó la excandidata presidencial.