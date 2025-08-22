La conductora respaldó a Maju Mantilla tras la confirmación del fin de su matrimonio, alentándola a no rendirse ante la tristeza y seguir adelante.

La noticia sobre el fin del matrimonio entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo causó gran revuelo en la opinión pública, sobre todo después de meses de especulaciones que mantenían en expectativa a sus seguidores. Fue el propio empresario quien decidió poner fin a los rumores con un comunicado oficial, confirmando su separación de la exMiss Perú. Tal revelación no tardó en llegar a la televisión, donde Magaly Medina lo abordó en su programa, lanzando duras críticas al respecto.

Magaly Medina se pronuncia por separación de Maju Mantilla

En su programa, Magaly cuestionó que el comunicado sobre la separación solo llevara la firma de Gustavo y no la de Maju. Para la periodista, en un asunto tan personal y sensible lo más coherente habría sido que ambos emitieran un pronunciamiento conjunto, lo cual generó suspicacias.

“Yo hubiera esperado que ella y él firmaran ese comunicado y los dos dijeran al público, luego de varios meses hemos decidido separarnos, ya hicimos nuestra conciliación, todo está en orden, ok. Porque yo digo, si todo está en orden, ¿por qué hoy día no apareció en su programa Majo Mantilla?”, comentó Medina al iniciar su análisis.

Magaly también resaltó la ausencia de Maju en el programa que suele conducir junto a sus compañeros. Según señaló, la modelo acostumbra estar presente en pantalla, pero en esta ocasión no apareció, un detalle que generó aún más comentarios y especulaciones.

Magaly Medina se solidariza con Maju Mantilla

Magaly señaló que la televisión exige compromiso y que Maju Mantilla debió presentarse en su programa para mantener normalidad. Sin embargo, entendió que pudo evitar el asedio de la prensa. Además, destacó la dulzura y empatía de la exMiss Perú, virtudes que la fortalecerán.

“Majo es una mujer guapa, transmite una energía tan bonita que yo creo que ella va a salir adelante. Finalmente, ella tiene que entender que se merece un amor bonito. Ella se lo merece todo, como todas las mujeres nos merecemos un amor bonito”, expresó con emoción.