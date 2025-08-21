El pasado miércoles 20 de agosto, el exdeportista olímpico Gustavo Salcedo sorprendió al difundir un comunicado en el que anunciaba su separación de Maju Mantilla, madre de sus hijos, señalando que esto ocurría “tras varios meses transcurridos”. Sin embargo, la productora Pati Lorena dejó entrever que la conductora no estaba al tanto de esta decisión. Para sumar más confusión, al poco tiempo Salcedo eliminó el pronunciamiento de sus redes.

Gustavo Salcedo borra su anuncio de separación

Durante la edición de Magaly TV La Firme del mismo 20 de agosto, se mostró el comunicado en el que Salcedo confirmaba el fin de su matrimonio. La publicación, realizada por la noche en Instagram, dejaba en claro que la separación era definitiva.

No obstante, para la tarde del jueves 21 de agosto, el mensaje desapareció de su perfil sin dejar rastro. Además, Salcedo optó por restringir los comentarios en su cuenta, aparentemente para evitar una avalancha de críticas en medio de la controversia.

Por su parte, Maju Mantilla no se ha pronunciado hasta el momento, y se desconoce si la eliminación del comunicado obedece a una conversación privada entre ambos o incluso a una posible reconciliación.

Pati Lorena asegura que Maju desconocía la ruptura