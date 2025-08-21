Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

¿Se arrepiente? Gustavo Salcedo elimina comunicado revelando separación con Maju Mantilla

Gustavo Salcedo tomó radical decisión tras compartir comunicado, anunciando su separación con Maju Mantilla

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Se arrepiente? Gustavo Salcedo elimina comunicado revelando separación con Maju Mantilla
    ¿Se arrepiente? Gustavo Salcedo ELIMINA comunicado revelando separación con Maju Mantilla | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ¿Se arrepiente? Gustavo Salcedo elimina comunicado revelando separación con Maju Mantilla

    El pasado miércoles 20 de agosto, el exdeportista olímpico Gustavo Salcedo sorprendió al difundir un comunicado en el que anunciaba su separación de Maju Mantilla, madre de sus hijos, señalando que esto ocurría “tras varios meses transcurridos”. Sin embargo, la productora Pati Lorena dejó entrever que la conductora no estaba al tanto de esta decisión. Para sumar más confusión, al poco tiempo Salcedo eliminó el pronunciamiento de sus redes.

    Gustavo Salcedo borra su anuncio de separación

    Durante la edición de Magaly TV La Firme del mismo 20 de agosto, se mostró el comunicado en el que Salcedo confirmaba el fin de su matrimonio. La publicación, realizada por la noche en Instagram, dejaba en claro que la separación era definitiva.

    No obstante, para la tarde del jueves 21 de agosto, el mensaje desapareció de su perfil sin dejar rastro. Además, Salcedo optó por restringir los comentarios en su cuenta, aparentemente para evitar una avalancha de críticas en medio de la controversia.

    wapa.pe
    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¿Quién es Mariana de la Vega? La mujer que fue ampayada con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

    Por su parte, Maju Mantilla no se ha pronunciado hasta el momento, y se desconoce si la eliminación del comunicado obedece a una conversación privada entre ambos o incluso a una posible reconciliación.

    Pati Lorena asegura que Maju desconocía la ruptura

    La productora Pati Lorena reveló detalles que pintarían otro panorama: Maju Mantilla habría quedado totalmente sorprendida con el anuncio de su esposo. “La Maju no sabía. Estaba sorprendida anoche, triste. Mi pobre Maju no ha dormido nada en toda la noche. Tanto así que hoy día no va a ir a su programa. En la noche llamaron a Tula para que la reemplace. (...) Ella estaba en su camita cuando Magaly da la noticia, todas nos enteramos, incluida Maju”, relató.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Se arrepiente? Gustavo Salcedo elimina comunicado revelando separación con Maju Mantilla
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Productora revela el LAMENTABLE estado de Maju Mantilla tras anunciarse su separación: “No ha dormido nada”

    Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora: "No sabía, no han hablado ni con los hijos"

    Maju Mantilla: Esto fue lo último que hizo la exreina de belleza antes del ADIÓS de Gustavo Salcedo

    Maju Mantilla no respalda el frío comunicado de Gustavo Salcedo

    Lo más vistos en Farándula

    Esposo de Maju Mantilla asegura que terminaron HACE MESES, pero PRUEBA pondría en duda su versión

    Pamela López y Christian Cueva por fin llegaron a un acuerdo por sus tres hijos: Llegaron a conciliar tras UN AÑO de disputas

    Lesly Águila confiesa por qué dejó concierto de Corazón Serrano

    Paul Vega pide perdón tras terrible rechazo contra fan y hace insólito ofrecimiento: "La gente no entiende..."

    Regina Alcóver se sincera sobre cómo fue su relación con Claudia Moro, exesposa de Gian Marco: "El peor error"

    Ofertas

    ISUSHI SURCO

    BARRA LIBRE MAKIS: Makis + alitas + refresco ILIMITADO. Elige cualquiera de sus 6 LOCALES

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Vicky Salón & Spa

    Lifting de pestañas + planchado de cejas + perfilado + depilación de bozo

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;