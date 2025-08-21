Wapa.pe
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

¿Quién es Mariana de la Vega? La mujer que fue ampayada con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

Hace dos años, el aun esposo de Maju Mantilla fue captado junto a una desconocida mujer, Mariana de la Vega. ¿Quién es ella?

    ¿Quién es Mariana de la Vega? La mujer que fue ampayada con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla
    Mariana de la Vega
    ¿Quién es Mariana de la Vega? La mujer que fue ampayada con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

    Gustavo Salcedo, aun esposo de la modelo Maju Mantilla asombró a todos al revelar, a través de su cuenta de Instagram, que el matrimonio con la reina de belleza había llegado a su fin. Un mensaje que impactó a miles de personas.

    A pesar que el comunicado causó el asombro de muchos, los seguidores de Maria Julia Mantilla recordaron que en el año 2023, el empresario fue ‘ampayado’ con una misteriosa mujer llamada Mariana de la Vega. ¿Quién es ella? Te lo contamos en la siguiente nota.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Maju Mantilla no respalda el frío comunicado de Gustavo Salcedo

    Quién es Mariana de la Vega Santi, mujer que fue 'ampayada' con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

    La gran incógnita que muchos se plantean es: ¿quién es realmente Mariana de la Vega Santi? Según la información difundida en el programa de Magaly Medina, se trata de una joven que hasta hace poco pasaba desapercibida en el mundo del espectáculo. Sin embargo, su nombre empezó a ganar notoriedad al ser vinculada sentimentalmente con Gustavo Salcedo, empresario y deportista que desde el 2012 mantenía matrimonio con Maju Mantilla.

    En redes sociales, varios usuarios han resaltado que Mariana suele publicar diferentes fotografías, en las que incluso recibe “likes” del propio Salcedo, detalle que alimentó aún más las sospechas sobre un acercamiento que iría más allá de la simple amistad. Debido a ello, algunos medios no han dudaron en etiquetarla como “la Clara Chía peruana”, haciendo alusión al escándalo mediático internacional de Gerard Piqué y Shakira, allá por el 2023.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Quién es Mariana de la Vega? La mujer que fue ampayada con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

