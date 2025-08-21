¿Quién es Mariana de la Vega? La mujer que fue ampayada con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

Hace dos años, el aun esposo de Maju Mantilla fue captado junto a una desconocida mujer, Mariana de la Vega. ¿Quién es ella?

Gustavo Salcedo, aun esposo de la modelo Maju Mantilla asombró a todos al revelar, a través de su cuenta de Instagram, que el matrimonio con la reina de belleza había llegado a su fin. Un mensaje que impactó a miles de personas.

A pesar que el comunicado causó el asombro de muchos, los seguidores de Maria Julia Mantilla recordaron que en el año 2023, el empresario fue ‘ampayado’ con una misteriosa mujer llamada Mariana de la Vega. ¿Quién es ella? Te lo contamos en la siguiente nota.

Quién es Mariana de la Vega Santi, mujer que fue 'ampayada' con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

La gran incógnita que muchos se plantean es: ¿quién es realmente Mariana de la Vega Santi? Según la información difundida en el programa de Magaly Medina, se trata de una joven que hasta hace poco pasaba desapercibida en el mundo del espectáculo. Sin embargo, su nombre empezó a ganar notoriedad al ser vinculada sentimentalmente con Gustavo Salcedo, empresario y deportista que desde el 2012 mantenía matrimonio con Maju Mantilla.