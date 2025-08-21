¿Quién es Mariana de la Vega? La mujer que fue ampayada con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

¿Quién es Mariana de la Vega? La mujer que fue ampayada con Gustavo Salcedo, esposo de Maju MantillaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Gustavo Salcedo, aun esposo de la modelo Maju Mantilla asombró a todos al revelar, a través de su cuenta de Instagram, que el matrimonio con la reina de belleza había llegado a su fin. Un mensaje que impactó a miles de personas.
A pesar que el comunicado causó el asombro de muchos, los seguidores de Maria Julia Mantilla recordaron que en el año 2023, el empresario fue ‘ampayado’ con una misteriosa mujer llamada Mariana de la Vega. ¿Quién es ella? Te lo contamos en la siguiente nota.
Quién es Mariana de la Vega Santi, mujer que fue 'ampayada' con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla
La gran incógnita que muchos se plantean es: ¿quién es realmente Mariana de la Vega Santi? Según la información difundida en el programa de Magaly Medina, se trata de una joven que hasta hace poco pasaba desapercibida en el mundo del espectáculo. Sin embargo, su nombre empezó a ganar notoriedad al ser vinculada sentimentalmente con Gustavo Salcedo, empresario y deportista que desde el 2012 mantenía matrimonio con Maju Mantilla.
En redes sociales, varios usuarios han resaltado que Mariana suele publicar diferentes fotografías, en las que incluso recibe “likes” del propio Salcedo, detalle que alimentó aún más las sospechas sobre un acercamiento que iría más allá de la simple amistad. Debido a ello, algunos medios no han dudaron en etiquetarla como “la Clara Chía peruana”, haciendo alusión al escándalo mediático internacional de Gerard Piqué y Shakira, allá por el 2023.