Maju Mantilla no respalda el frío comunicado de Gustavo Salcedo

Gustavo Salcedo reveló el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, a través de un comunicado en Instagram. 

    El pasado miércoles 20 de agosto, Gustavo Salcedo sorprendió al usar sus redes sociales para confirmar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Aunque evitó dar detalles sobre los motivos, señaló que la decisión ya llevaba varios meses en proceso. No obstante, la conductora de Arriba mi gente habría optado por un camino distinto frente a la ruptura.

    La reacción de Maju Mantilla tras el anuncio de su esposo

    Luego de que Salcedo comunicara oficialmente la separación, la exreina de belleza mantuvo silencio total. A diferencia de su aún esposo, ella no emitió ningún pronunciamiento público ni respondió a los mensajes de sus seguidores. Tampoco limitó los comentarios en sus redes, pero eligió no referirse al tema.

    Incluso, Maju prefirió no presentarse en Arriba mi gente para evitar mostrar su estado de ánimo en medio de la polémica. Cabe resaltar que el comunicado difundido por Salcedo llevaba únicamente su firma, lo que da a entender que no hubo un acuerdo previo para anunciar la separación de manera conjunta.

    En redes sociales, la presentadora ha recibido múltiples muestras de apoyo, con mensajes que cuestionan la forma en que su esposo manejó la situación: “Es tan poco hombre que él envió el comunicado como si fuera el indignado de todo lo que le hizo”, “Te liberaste Maju, felicidades”, fueron algunos de los comentarios que destacaron.

    El mensaje de Gustavo Salcedo sobre el final de su relación

    “Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”, expresó el exdeportista.

