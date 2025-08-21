Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Maju Mantilla: Esto fue lo último que hizo la exreina de belleza antes del ADIÓS de Gustavo Salcedo

Gustavo Salcedo comunicó el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, sorprendiendo a más de uno. ¿Qué hizo la presentadora de TV antes del anuncio?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Maju Mantilla: Esto fue lo último que hizo la exreina de belleza antes del ADIÓS de Gustavo Salcedo
    Maju Mantilla se ausentó de "Arriba mi Gente", luego que su esposo anunciara su separación. | Composición Wapa.
    Maju Mantilla: Esto fue lo último que hizo la exreina de belleza antes del ADIÓS de Gustavo Salcedo

    El esposo de la ex Miss Mundo Perú, Gustavo Salcedo, sorprendió a todos al emitir un comunicado en el que oficializó el final de su relación con la conductora de televisión. Aunque la noticia generó revuelo en la farándula nacional, Maju Mantilla se mantuvo en silencio y solo se dejó ver en redes sociales horas antes del anuncio.

    Maju Mantilla: lo que hizo antes de conocerse su separación de Gustavo Salcedo

    El 20 de agosto por la noche, Gustavo Salcedo confirmó la ruptura definitiva con Maju Mantilla tras más de una década de matrimonio y dos hijos en común. La decisión, según detalló, habría sido tomada hace meses en medio de intentos de conciliación.

    wapa.pe

    LEE MÁS: La historia de amor que un ampay separó: Gustavo Salcedo confirmó el fin de su matrimonio con Maju Mantilla

    “Esta es una decisión que hemos venido conversando desde hace un tiempo”, señaló el deportista en su comunicado, cerrando así una historia marcada por polémicas como el recordado ampay que protagonizó en 2022.

    Mientras tanto, la exreina de belleza no hizo referencia directa a la separación, aunque sí estuvo muy activa en sus redes sociales durante el mismo día.

    La última aparición de Maju antes del comunicado

    Horas previas al anuncio, Maju Mantilla compartió clips de su participación en el programa Arriba Mi Gente, donde se mostró sonriente y bailando con un vestido azul al ritmo de “Mi gente”, de Héctor Lavoe. La conductora incluso promocionó un sorteo para asistir al concierto de Duki junto a sus compañeros del espacio televisivo.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Estas publicaciones no levantaron sospechas sobre la situación que atravesaba en lo personal, ya que se le veía alegre y enfocada en su trabajo. Sin embargo, tras la transmisión y las actividades en el canal, se desconoce qué hizo la conductora fuera de cámaras antes de que la noticia estallara.

    SOBRE EL AUTOR:
    Maju Mantilla: Esto fue lo último que hizo la exreina de belleza antes del ADIÓS de Gustavo Salcedo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Maju Mantilla: Esto fue lo último que hizo la exreina de belleza antes del ADIÓS de Gustavo Salcedo

    Mariana de la Vega Santi: Ella es la protagonista del ampay junto a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla

    Sale a la luz el último video romántico de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo antes del fin de su matrimonio

    Esposo de Maju Mantilla asegura que terminaron HACE MESES, pero PRUEBA pondría en duda su versión

    Lo más vistos en Farándula

    La historia de amor que un ampay separó: Gustavo Salcedo confirmó el fin de su matrimonio con Maju Mantilla

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    Alfredo Benavides le pide matrimonio en vivo a Gabriela Serpa y la joven acepta ilusionada

    El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Vicky Salón & Spa

    Lifting de pestañas + planchado de cejas + perfilado + depilación de bozo

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;