Gustavo Salcedo comunicó el fin de su matrimonio con Maju Mantilla , sorprendiendo a más de uno. ¿Qué hizo la presentadora de TV antes del anuncio?

Maju Mantilla se ausentó de "Arriba mi Gente", luego que su esposo anunciara su separación. | Composición Wapa.

El esposo de la ex Miss Mundo Perú, Gustavo Salcedo, sorprendió a todos al emitir un comunicado en el que oficializó el final de su relación con la conductora de televisión. Aunque la noticia generó revuelo en la farándula nacional, Maju Mantilla se mantuvo en silencio y solo se dejó ver en redes sociales horas antes del anuncio.

Maju Mantilla: lo que hizo antes de conocerse su separación de Gustavo Salcedo

El 20 de agosto por la noche, Gustavo Salcedo confirmó la ruptura definitiva con Maju Mantilla tras más de una década de matrimonio y dos hijos en común. La decisión, según detalló, habría sido tomada hace meses en medio de intentos de conciliación.

“Esta es una decisión que hemos venido conversando desde hace un tiempo”, señaló el deportista en su comunicado, cerrando así una historia marcada por polémicas como el recordado ampay que protagonizó en 2022.

Mientras tanto, la exreina de belleza no hizo referencia directa a la separación, aunque sí estuvo muy activa en sus redes sociales durante el mismo día.

La última aparición de Maju antes del comunicado

Horas previas al anuncio, Maju Mantilla compartió clips de su participación en el programa Arriba Mi Gente, donde se mostró sonriente y bailando con un vestido azul al ritmo de “Mi gente”, de Héctor Lavoe. La conductora incluso promocionó un sorteo para asistir al concierto de Duki junto a sus compañeros del espacio televisivo.