El matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo llegó a su fin. El empresario decidió contar su verdad a través de su cuenta de Instagram.

El matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo vuelven a estar en el centro de la polémica. Magaly Medina lanzó una bomba, el aún esposo de la exreina de belleza usó su cuenta de Instagram para comunicar el fin del matrimonio, según él llevan meses separados. La pareja se había mostrado unida tras el ampay de Salcedo con otra mujer en un sauna.

Cabe mencionar, que desde esa sonada crisis matrimonial, la presentadora de "Arriba mi Gente" nunca salió a decir nada. Por el contrario, optó por compartir fotos familiares en Instagram, mostrando momentos de unión junto a sus hijos y su pareja en un paseo por el río. Sin embargo, las dudas no desaparecieron y los reporteros de Magaly Medina pusieron la lupa sobre el deportista.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo?

En una antigua entrevista en "En Boca de Todos", Maju Mantilla reveló cómo nació su romance con Gustavo Salcedo. Todo inició en 2004, cuando se preparaba para el Miss Mundo y coincidieron en una sesión fotográfica.

“Mi relación con quien ahora es mi esposo empezó en junio de 2005. En 2004 yo hacía algunos trabajos de modelaje en Lima. Hacía fotos de catálogos y en algún momento él apareció en mis fotos. En uno de los días de campaña él hizo de mi esposo para unas fotos. En el segundo día de trabajo me pidió mi teléfono, pero yo le dije que no porque tenía enamorado”, recordó la exreina de belleza.

Tiempo después, ya soltera, aceptó darle una oportunidad al remero. Poco a poco construyeron una relación sólida que culminó con su boda en 2011, realizada en Trujillo.

Un matrimonio que sobrevivió a momentos difíciles

En conversación con Infobae Perú, Maju admitió que no todo fue color de rosa. Según contó, las discusiones de pareja se convirtieron en oportunidades para mejorar la comunicación y apostar nuevamente por su vínculo.

“Pero lo que sí te puedo decir es que en estos 18 años como enamorados y 11 de casados, las cosas difíciles que nos han pasado… porque sí han habido momentos críticos en nuestra relación, se han podido cambiar por una conversación que hemos tenido, por la comunicación. Hemos puesto de nuestra parte”, confesó.

Además, dejó claro que el éxito de una relación depende de la voluntad mutua: “Si uno se desinfla y no quiere caminar más es porque no quiere apostar por la relación. Si algo ha fallado, nosotros hemos tratado de mejorarlo como pareja para que las cosas estén bien y continuemos juntos”.

¿Quién es Gustavo Salcedo?

Gustavo Salcedo ha sido figura en el deporte peruano. Representó al país en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde compitió en la disciplina de remo y obtuvo el puesto 21.