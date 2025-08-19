Regina Alcóver revela el distanciamiento que vivió con su hijo Gian Marco durante su matrimonio con Claudia Moro. La actriz se sinceró sobre esta etapa.

La reconocida actriz y locutora Regina Alcóver abrió su corazón y contó que durante el matrimonio de Gian Marco con Claudia Moro atravesó un distanciamiento con su hijo. En una entrevista radial, la artista explicó cómo la dinámica familiar cambió en esos años, dejando ver a detalle cómo es la relación con su hijo y el vínculo que mantuvo con la madre de sus nietos.

Regina Alcóver confiesa distanciamiento con Gian Marco durante su matrimonio con Claudia Moro

Regina Alcóver sorprendió recientemente al abrir su corazón y hablar de una etapa poco conocida de su vida familiar: el distanciamiento con su hijo Gian Marco Zignago durante los años en que él estuvo casado con Claudia Moro. La revelación se produjo en el programa 'Tacita de café' de Radio Felicidad, conducido por Fernando Díaz, donde la actriz y locutora compartió con honestidad cómo esa dinámica marcó su relación madre-hijo.

“Desgraciadamente, a veces la vida o la pareja hacen que uno no esté tan cerca”, confesó Alcóver, recordando los años de matrimonio del cantautor. Sus palabras llegaron luego de que el conductor mencionara que, tras la separación, el cantante volvió a vivir con ella.

En la conversación, la artista explicó que este alejamiento no fue producto de conflictos, sino de una situación natural que se presenta cuando los hijos forman su propia familia. “Al volver a ser libre (soltero), uno es más libre para decidir, para saber dónde quiere estar en la vida, en dónde y con quiénes”, reflexionó, resaltando que la cercanía con su hijo se fortaleció después de esa etapa.

Con respecto a su vínculo con Claudia Moro, Regina fue clara al recalcar que siempre mantuvo una relación respetuosa. “No me he metido nunca en la vida de ellos, nunca. Si me metí en algo alguna vez fue porque ellos me consultaron algo”, afirmó con serenidad.

Finalmente, la locutora aprovechó para agradecer el papel de su exnuera en la vida de Gian Marco y en la crianza de sus nietos: “Aparte, es la madre de mis nietos, o sea, estoy agradecida”.

Gian Marco revela el dolor que vivió durante su divorcio con Claudia Moro

Gian Marco Zignago rompió el silencio sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: su separación de Claudia Moro. En una conversación con Carlos Orozco, el cantautor peruano abrió su corazón y compartió cómo vivió el doloroso proceso de su divorcio.

“Cuando pasó todo esto fue terrible, el dolor que sentí, porque sentí mucho dolor, me estaba divorciando, fue un momento muy duro para mí, y te lo estoy confesando a ti por primera vez. Es más, la gente se enteró que me estaba divorciando por un podcast, fue una bomba”, confesó el intérprete.

El artista recordó que no solo tuvo que enfrentar la tristeza de la ruptura, sino también las críticas y rumores que se desataron en torno a su vida privada. “Todos curioseaban el por qué (de su divorcio), pero a nadie le importa eso porque es mi familia, pero fue una época muy dura. Si estos personajes supieran el daño que me hicieron emocionalmente, no lo entenderían. De repente para ellos ha sido: ‘voy a hacer algo anecdótico’”, expresó.