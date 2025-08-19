Wapa.pe
    Youna expone a Samahara Lobatón | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Youna volvió a encender la polémica al exponer públicamente un nuevo episodio en su enfrentamiento con Samahara Lobatón. El barbero compartió en redes sociales que estaría siendo víctima de constantes amenazas por parte de la madre de su hija, justo en el último día que pasa con la pequeña en Estados Unidos. Su denuncia generó fuerte repercusión entre sus seguidores, quienes no tardaron en mostrarle apoyo.

    Youna revela amenaza de Samahara Lobatón

    A través de su cuenta de Instagram, Youna agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido y reveló que viene recibiendo amenazas de Samahara Lobatón en el último día que comparte con su hija en los Estados Unidos.

    "Gracias a toda la gente por sus mensajes en el transcurso del día publicare todas las pruebas de las amenazas que llevo recibiendo de parte de la mama de mi hija, es el último día con Xixi ya les voy contando porque no volveré a quedarme callado”, se lee al inicio.

    Sin embargo, lo más impactante fue el cruel pedido que Samahara le habría hecho a su propia hija antes de regresar a Perú: "Acaba de llamar a mi hija diciéndole ‘Abraza muy fuerte a tu papá porque nunca más lo verás. UNA BUENA MADRE JAMÁS EN SU SANO JUICIO LE HABLARÍA ASÍ A SU HIJA".

