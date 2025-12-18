Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gripe H3N2 en Perú: Lo que debes hacer de INMEDIATO si tus SÍNTOMAS coinciden con los del virus

Hija de Christian Domínguez se gradúa y el cantante no aparece en la ceremonia

Camila Domínguez se graduó del colegio acompañada de su madre, mientras Christian Domínguez fue el gran ausente y reapareció en concierto.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hija de Christian Domínguez se gradúa y el cantante no aparece en la ceremonia
    Camila Domínguez estuvo acompañada de su madre y familiares cercanos. | Composición Wapa
    Hija de Christian Domínguez se gradúa y el cantante no aparece en la ceremonia

    Camila Domínguez vivió una noche clave en su vida personal al cerrar oficialmente su etapa escolar. La joven celebró su graduación el miércoles 17 de diciembre, rodeada del respaldo de su madre, Melanie Martínez, y de su hermana menor. Sin embargo, la ausencia que más llamó la atención fue la de su padre, el cantante Christian Domínguez, quien no se hizo presente en la ceremonia ni compartió algún mensaje público por este logro académico.

    El evento se dio meses después de que Camila denunciara públicamente sentirse desplazada por su padre, en medio del conflicto legal que este mantiene con su madre. Pese a la expectativa de una posible reconciliación familiar en una fecha tan significativa, la noche terminó marcada por silencios y decisiones que no pasaron desapercibidas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Lis Padilla sorprende al presentar a su novia con emotiva y romántica declaración de amor: "Desde que te vi, supe que te quiero"

    Camila Domínguez celebra su graduación acompañada solo por su madre

    A través de sus redes sociales, Melanie Martínez compartió distintos momentos de la ceremonia, donde se ve a Camila luciendo toga, medalla y diploma, visiblemente emocionada. Antes del evento, madre e hijas se mostraron juntas y entusiastas durante el trayecto, dejando en evidencia el apoyo constante que la joven recibió en su gran día.

    Uno de los videos más comentados fue aquel en el que Camila agradece de forma directa a quienes sí estuvieron presentes: “Gracias por estar ahí en los momentos más importantes de mi vida”, expresó mientras sostenía su diploma, palabras que muchos interpretaron como un mensaje cargado de significado.

    Tras la ceremonia, Melanie también dedicó un mensaje profundamente emotivo que resumió el paso del tiempo y el crecimiento de su hija: “2008: Así se escuchó su llanto. 2025: Su graduación, mi amor infinito”, escribió, acompañando el texto con imágenes de Camila desde bebé hasta su etapa actual.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Jean Paul Santa María TAJANTE en medio de la confesión de Romina Gachoy sobre crisis matrimonial: “Vamos a ver qué pasa”

    Christian Domínguez no asistió y reapareció en concierto esa misma noche

    Mientras la ceremonia se desarrollaba, Christian Domínguez no publicó contenido relacionado con la graduación ni se le vio junto a su hija. En cambio, el cantante reapareció en redes sociales participando en un evento musical con la Gran Orquesta, actividad ligada a una celebración televisiva de Panamericana Televisión, donde también estuvo Karla Tarazona.

    La coincidencia horaria no pasó inadvertida y generó comentarios en redes, donde varios usuarios cuestionaron la ausencia del artista en un momento determinante para su primogénita. Hasta el cierre de esta nota, Domínguez no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre la graduación de Camila.

    Melanie Martínez, por su parte, reforzó su mensaje de respaldo incondicional con frases cargadas de orgullo y esperanza: “El mundo es tuyo hija mía”, “Un capítulo se cierra y mil sueños comienzan”, y “De sueños a metas cumplidas. Orgullo total”, dejando claro que, pase lo que pase, su apoyo hacia Camila permanece firme.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Christian Domínguez se gradúa y el cantante no aparece en la ceremonia
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Tula Rodríguez LLORA DESGARRADORAMENTE tras 'APARICIÓN' de Javier Carmona en la graduación de su hija Valentina

    Lis Padilla sorprende al presentar a su novia con emotiva y romántica declaración de amor: "Desde que te vi, supe que te quiero"

    Andrea Llosa se conmueve al hablar del difícil momento con sus hijos: "Qué profundo dolor"

    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento contra el cáncer

    Lo más vistos en Farándula

    Cristian Rivero sorprende al hacer IMPENSADA confesión ¿le fue infiel a Gianella Neyra? "Con dos personas"

    Christian Domínguez le compra un lujoso auto a Karla Tarazona tras olvidarse del cumpleaños de su hija mayor

    Lesly Águila revela DURA BATALLA con enfermedad y expone CONTUNDENTE decisión que tomó en Corazón Serrano

    Pamela Franco revela su ESTADO DE SALUD tras exponerse resultados de prueba de ETS de Pamela López por infidelidades de Cueva

    Natalie Vértiz reaparece con emotivo mensaje después que Yaco Eskenazi confiese que tiene “nueva mujer”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    WOK Loreto 28 cm TRAMONTINA antiadherente Starflon Max + tapa. INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 86.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;