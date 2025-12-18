Camila Domínguez se graduó del colegio acompañada de su madre, mientras Christian Domínguez fue el gran ausente y reapareció en concierto.

Camila Domínguez vivió una noche clave en su vida personal al cerrar oficialmente su etapa escolar. La joven celebró su graduación el miércoles 17 de diciembre, rodeada del respaldo de su madre, Melanie Martínez, y de su hermana menor. Sin embargo, la ausencia que más llamó la atención fue la de su padre, el cantante Christian Domínguez, quien no se hizo presente en la ceremonia ni compartió algún mensaje público por este logro académico.

El evento se dio meses después de que Camila denunciara públicamente sentirse desplazada por su padre, en medio del conflicto legal que este mantiene con su madre. Pese a la expectativa de una posible reconciliación familiar en una fecha tan significativa, la noche terminó marcada por silencios y decisiones que no pasaron desapercibidas.

Camila Domínguez celebra su graduación acompañada solo por su madre

A través de sus redes sociales, Melanie Martínez compartió distintos momentos de la ceremonia, donde se ve a Camila luciendo toga, medalla y diploma, visiblemente emocionada. Antes del evento, madre e hijas se mostraron juntas y entusiastas durante el trayecto, dejando en evidencia el apoyo constante que la joven recibió en su gran día.

Uno de los videos más comentados fue aquel en el que Camila agradece de forma directa a quienes sí estuvieron presentes: “Gracias por estar ahí en los momentos más importantes de mi vida”, expresó mientras sostenía su diploma, palabras que muchos interpretaron como un mensaje cargado de significado.

Tras la ceremonia, Melanie también dedicó un mensaje profundamente emotivo que resumió el paso del tiempo y el crecimiento de su hija: “2008: Así se escuchó su llanto. 2025: Su graduación, mi amor infinito”, escribió, acompañando el texto con imágenes de Camila desde bebé hasta su etapa actual.

Christian Domínguez no asistió y reapareció en concierto esa misma noche

Mientras la ceremonia se desarrollaba, Christian Domínguez no publicó contenido relacionado con la graduación ni se le vio junto a su hija. En cambio, el cantante reapareció en redes sociales participando en un evento musical con la Gran Orquesta, actividad ligada a una celebración televisiva de Panamericana Televisión, donde también estuvo Karla Tarazona.

La coincidencia horaria no pasó inadvertida y generó comentarios en redes, donde varios usuarios cuestionaron la ausencia del artista en un momento determinante para su primogénita. Hasta el cierre de esta nota, Domínguez no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre la graduación de Camila.