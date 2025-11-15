Wapa.pe
¿Cuántos espectadores tuvo ‘La Habitación Negra’, película de Yiddá Eslava retirada de los cines?

Christian Domínguez le compra un lujoso auto a Karla Tarazona tras olvidarse del cumpleaños de su hija mayor

Tras revelarse que Christian Domínguez no saludó a su hija mayor por su cumpleaños, el cantante se lució con un lujoso auto para Karla Tarazona.

    Christian Domínguez vuelve a generar polémica luego de que Melanie Martínez afirmara que el cantante olvidó el cumpleaños de su hija mayor, Camila, pese al emotivo abrazo que ella le dio durante la reciente audiencia por la demanda contra su madre. Lejos de acercarse a la joven, el artista sorprendió al reaparecer con un lujoso obsequio para Karla Tarazona, gesto que avivó aún más las críticas en redes.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Alejandra Baigorria sorprende con un regalazo a la hija de Christian Domínguez por su cumpleaños tras el desaire de su padre

    Christian Domínguez compracarrazo a Karla Tarazona tras olvidar cumpleaños de su hija.

    Christian Domínguez sigue sin dar señales de cambio. Melanie Martínez informó a Magaly Medina que el artista no estuvo presente de ninguna forma en el cumpleaños número 17 de su hija mayor, Camila Domínguez, celebrado este jueves 14 de noviembre.

    A pesar de que la adolescente lo abrazó entre lágrimas durante la audiencia y él le ofreció disculpas en ‘Préndete’ por haberla decepcionado, incluso mostrando intención de llevar terapia juntos, el cantante terminó por olvidarla por completo. No la llamó ni tuvo un gesto con ella, lo que desencadenó una fuerte ola de cuestionamientos.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Susana Alvarado toma tajante decisión tras denuncia a Paco Bazán por ser 'padre ausente' e incumplir la pensión de su hija

    Para empeorar la situación, tras este criticado comportamiento, el músico reapareció la tarde del viernes y fue blanco de comentarios al mostrarse entregándole un ostentoso auto a Karla Tarazona. Ella ha sido vinculada al distanciamiento entre Domínguez y su hija, pues según Melanie Martínez, no desea tener a Camila cerca de su entorno.

    "Amor mío, hace mucho quería decirte esto y es el momento", dice Domínguez muy emotivo sosteniendo la mano de su pareja. "Ya te estabas demorando mi amor, me compraste un carro", dijo muy emocionada. Posteriormente, ambos recogieron su auto negro Changan Uni-T y Karla resaltó las cualidades del vehículo que hicieron que ella quede completamente encantada con él.

    Después de esta situación, no tardaron en aparecer las reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su molestia porque Domínguez tuvo un gran gesto con Tarazona, pero ninguno con Camila. "Y a la hija nada... el karla tarde o temprano llega", enfatizó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

