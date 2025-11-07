Melanie Martínez respondió a las declaraciones de Christian Domínguez y reveló nuevos detalles sobre el distanciamiento entre el cumbiambero y su hija adolescente.

El conflicto entre Melanie Martínez y Christian Domínguez continúa mostrando nuevas facetas, especialmente luego de la reciente entrevista que la cantante brindó a Magaly Medina, donde respondió a la versión que el cumbiambero habría dado sobre el distanciamiento con su hija adolescente.

La conversación, llena de emociones y momentos tensos, reflejó el dolor y la fractura familiar que persiste entre ambos, una situación que ya no solo involucra a los padres, sino también a la joven, quien intenta sobrellevar la separación bajo la mirada pública.

Durante el programa, Magaly Medina leyó fragmentos del testimonio de Christian Domínguez, contenidos en los documentos judiciales a los que tuvo acceso su equipo. Según ese relato, el alejamiento entre padre e hija se habría originado por un conflicto relacionado con el enamorado de la adolescente, un joven con quien, según Domínguez, su hija mantiene una relación “tóxica”.

Versión de Christian Domínguez sobre su hija

El cantante sostuvo que ha tenido discusiones con su hija debido a que el muchacho, a su parecer, no representa una buena influencia. “Él ha tenido que intervenir porque es un chico que insulta a su hija, que la bloquea, y que le genera una dependencia emocional”, leyó Magaly al citar los documentos.

De acuerdo con esa versión, el conflicto se intensificó tras un incidente ocurrido en la casa del propio Christian, cuando la nana presenció algo que no le agradó y el cantante pidió que el joven se retirara. Desde entonces, la relación entre padre e hija se habría deteriorado completamente.

Melanie Martínez desmiente la versión de Domínguez

Frente a estas afirmaciones, Melanie Martínez decidió responder con calma, pero con firmeza. “Sí, él tiene su versión y yo tengo la mía”, comenzó diciendo. “Esto es lo que te comenté la primera vez que conversamos, que no quería ahondar en el tema porque era algo delicado y que involucra cosas privadas de mi hija”, explicó, dejando claro que busca proteger a su hija adolescente de la exposición mediática.

No obstante, la exbailarina consideró necesario aclarar los puntos que considera tergiversados. “Cuando él dice que el chico era consentido en mi casa, no es así. El chico no viene a mi casa. A raíz del problema que tuvo Camila, yo le di mi punto de vista y le dije que mientras él no se disculpara ni cambiara de actitud, las cosas no podían ser iguales que antes”, afirmó.

Melanie relató que, al inicio, el joven mostraba respeto hacia ella y su entorno, pero con el tiempo su comportamiento cambió, motivo por el cual decidió establecer límites. “Después de los problemas, ya la cosa cambia también. Entonces, yo ya no puedo permitir que él venga a la casa igual. Y ojo, cuando él venía, siempre estaba yo aquí, bajo mi supervisión”, recalcó.

La declaración más contundente llegó cuando Melanie Martínez aseguró que el permiso para que el joven ingresara a la vivienda de Christian fue otorgado por el propio cantante, contradiciendo su versión. “Esa vez él ha ido a la casa de Cristian y Cristian no estaba ahí. El que le dio autorización para que el chico fuera fue él. Y no debió suceder. No debió de pasar eso”, sentenció.

Durante la entrevista, Magaly Medina contextualizó el caso, señalando que muchos padres atraviesan conflictos similares con sus hijos adolescentes. “A veces los adolescentes son rebeldes. De repente, lo que le disgusta a tu hija es que su papá se oponga a una relación que ve, que no es sana ni buena”, comentó la conductora, a lo que Melanie asintió, aunque aclaró que no se trata solo de una diferencia generacional, sino de un tema más profundo.