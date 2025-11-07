Wapa.pe
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Melanie Martínez llora y hace súplica tras denuncia de Domínguez: "¿Cuándo me voy a librar de este hombre?"

La madre de Camila Domínguez habló por primera vez con Magaly Medina y expresó su desesperación al abordar el conflicto legal que mantiene con Christian Domínguez por los videos de su hija mayor.

    ¡Ya no quiere saber más! Esta semana, Melanie Martínez y Christian Domínguez tuvieron su primer careo judicial a raíz de la demanda presentada por el cantante de cumbia contra la madre de su primera hija, debido a los videos que la menor compartió en TikTok, en los que menciona al artista y a Karla Tarazona.

    Tras este primer encuentro, Melanie decidió romper su silencio y, entre lágrimas, relató lo difícil que fue enfrentarse a Domínguez junto a su hija menor, Camila.

    Melanie Martínez se quiebra por careo con Christian Domínguez

    El programa Magaly TV La Firme difundió las primeras declaraciones de Melanie Martínez luego del careo con Christian Domínguez, en el que también participó su hija Camila. La exbailarina se mostró profundamente afectada por la situación que atraviesa la menor y por las consecuencias emocionales que esto le ha generado.

    "Mi hija viene y me dice 'yo soy mala, mamá ¿Por qué me pasan tantas cosas malas?' (...) Me voy a poner a llorar, por favor", se le escucha decir con la voz entrecortada y notablemente afectada.

    Al evidenciar el impacto que ha tenido este conflicto, Melanie expresó un comentario desgarrador: "Ante el juez tampoco pudo, le daba vergüenza relatar su propia vida. ¿Cuándo me voy a librar de este hombre? ¿Cuándo me voy a librar de este ser humano?" dijo visiblemente conmocionada.

    Camila Domínguez dejará el país tras conflicto con su padre

    Alejandra Baigorria causó sorpresa al pronunciarse sobre el caso de Camila Domínguez y Melanie Martínez, luego de colaborar con ellas en una nueva colección de su marca de ropa. La joven de 16 años se ha convertido en la imagen principal de sus diseños, generando gran interés entre el público.

    La empresaria contó que sostuvo extensas conversaciones con Camila y su madre, quien recientemente fue denunciada por Christian Domínguez por presunta violencia psicológica contra su hija. Este conflicto se agudizó después de que Camila realizara transmisiones en vivo criticando a su padre por no comunicarse con ella durante cuatro meses.

    Baigorria reveló la difícil situación que atraviesan madre e hija a raíz de las acciones del cantante, lo que llevó a Camila a buscar independencia y planificar su futuro académico. La adolescente ha comenzado a trabajar para costear sus estudios de Derecho y tiene previsto viajar al extranjero para continuar su formación. "La madurez que tiene esa niña es admirable; sabe lo que quiere y está decidida a lograrlo", destacó Baigorria.

    Asimismo, la empresaria cuestionó las verdaderas intenciones de Christian Domínguez al intentar acercarse nuevamente a su hija, señalando que no considera justo que ataque a la madre, quien ha estado presente y apoyándola todo este tiempo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

