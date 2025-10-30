Wapa.pe
ES OFICIAL | Confirman que el próximo FERIADO LARGO 2025 traerá cuatro días de descanso

Hija de Christian Domínguez deja atrás el dolor y se luce como imagen de nueva colección de Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria anunció de manera oficial que Camila Domínguez será la nueva representante de su marca AB Ropa, lo que causó sorpresa y diversas reacciones entre sus seguidores.

    Alejandra Baigorria volvió a generar atención en sus redes sociales tras anunciar quién será la nueva imagen de su marca de ropa. A través de un video publicado en su cuenta oficial, la empresaria presentó con entusiasmo a Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez, como parte de su más reciente colección.

    El anuncio causó sorpresa entre sus seguidores, no solo por el vínculo indirecto entre ambas figuras, sino también por lo que representa para la joven, quien recientemente comenzó a abrirse paso en el mundo del modelaje.

    “Camila. Hermosa Camila Domínguez para ustedes. Espectacular. Vueltita, vueltita. La nueva imagen de Alejandra Baigorria Ropa”, se escucha decir a Baigorria en el video, mientras la adolescente modela un conjunto de la marca y posa con una sonrisa tímida frente a las cámaras.

    Con su característico entusiasmo, Alejandra destacó la elegancia y naturalidad de la nueva modelo, dejando claro que confía plenamente en su potencial.

    La reacción del público no se hizo esperar: muchos usuarios celebraron el gesto de Baigorria hacia la hija de Christian Domínguez, mientras otros recordaron las tensiones mediáticas que en el pasado involucraron al cantante y a la madre de Camila, Karla Tarazona.

    “En buena hora Ale, ella lo necesitaba”, “Qué gusto por Camila, tiene que aprovecharlo”, “Es una chica muy guapa, de hecho la hace linda”, “Alejandra es una linda, de verdad. Una gran oportunidad para esta joven para que salga adelante”, “Esta pequeña no está sola, ánimos Camila”, “Qué gran corazón Alejandra”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

    Más allá de las especulaciones, esta colaboración representa para Camila una oportunidad importante en su crecimiento profesional dentro del mundo de la moda, guiada por una figura con amplia trayectoria empresarial.

    Recientemente, la joven había sido mencionada en programas de espectáculos debido a sus diferencias con su padre. Sin embargo, su reciente aparición en redes, donde habló con naturalidad sobre su entorno familiar, despertó curiosidad entre los seguidores. Ahora, con este nuevo proyecto junto a Alejandra Baigorria, Camila busca construir su propio camino y dejar atrás cualquier polémica.

    Por su parte, Alejandra Baigorria continúa afianzando su rol como empresaria. Su marca “Alejandra Baigorria Ropa” se ha consolidado en el mercado local gracias a su estilo moderno, juvenil y accesible. La excombatiente ha demostrado tener visión para los negocios y una notable capacidad para reinventarse, combinando su presencia mediática con el crecimiento sostenido de su empresa.

