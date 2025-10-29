El Perú se prepara para disfrutar de un nuevo feriado largo en diciembre, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de descansar y aprovechar un fin de semana extendido de cuatro días. A continuación, te contamos todos los detalles sobre estas fechas de descanso nacional.

El calendario oficial de feriados en Perú trae excelentes noticias para los trabajadores, especialmente del sector público, ya que se aproxima el último gran feriado largo del 2025, con cuatro días consecutivos de descanso. Este esperado periodo de asueto se extenderá desde el sábado 6 hasta el martes 9 de diciembre, ofreciendo un cierre ideal para el año.

¿Cuándo será el feriado largo en Perú?

El descanso se debe a la coincidencia de dos importantes celebraciones nacionales. El lunes 8 de diciembre se conmemora la Inmaculada Concepción, mientras que el martes 9 de diciembre se celebra el aniversario de la Batalla de Ayacucho. Gracias a estas fechas, quienes no trabajan fines de semana podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días.

Este feriado de diciembre es uno de los más esperados del año, marcando el cierre de un calendario con dieciséis feriados oficiales. En el sector público, el descanso es automático; sin embargo, en el sector privado, la aplicación dependerá del rubro de la empresa y sus políticas laborales internas.

¿Corresponde un pago triple?

De acuerdo con la normativa laboral peruana, tanto el 8 como el 9 de diciembre son feriados nacionales, por lo que los empleados que trabajen durante estas jornadas y no reciban descanso compensatorio deberán percibir una remuneración triple por cada día laborado.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), este pago se compone de tres partes:

La remuneración correspondiente al feriado.

El pago por el trabajo efectivamente realizado.

Un 100% adicional como compensación por haber laborado en un día no laborable.